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В небе над Россией сбили 47 украинских дронов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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В небе над Россией сбили 47 украинских дронов
В небе над Россией сбили 47 украинских дронов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В небе над Россией сбили 47 украинских дронов
В течение дня в воскресенье, 1 ноября, над территорией России сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T20:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 1 ноября, над территорией России сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны, дроны сбили над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московским регионом.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под ОдессойЕще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореВ Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво
В небе над Россией сбили 47 украинских дронов

В течение дня 1 ноября в небе над Россией сбили 47 украинских беспилотников

20:35 01.11.2026 (обновлено: 20:45 01.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 1 ноября, над территорией России сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных средств", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, дроны сбили над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московским регионом.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.
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