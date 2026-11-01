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В небе над Россией сбили 47 украинских дронов

В небе над Россией сбили 47 украинских дронов - РИА Новости Крым, 01.11.2026

В небе над Россией сбили 47 украинских дронов

В течение дня в воскресенье, 1 ноября, над территорией России сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T20:35

2026-11-01T20:35

2026-11-01T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В течение дня в воскресенье, 1 ноября, над территорией России сбили 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны, дроны сбили над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московским регионом.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под ОдессойЕще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореВ Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво