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В Черном море атаковано судно с грузом для ВСУ
В Черном море атаковано судно с грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Черном море атаковано судно с грузом для ВСУ
Российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы. Об этом сообщили в министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T17:12
2026-11-01T17:12
2026-11-01T17:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы. Об этом сообщили в министерстве обороны России.Уточняется, что в результате удара на переходе морем в 16 км юго-восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ.Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВОЕще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореАрмия России нанесла 11 разрушительных ударов по военным объектам Украины
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новости, сухогруз, всу (вооруженные силы украины), новости сво, удары по украине, министерство обороны рф
В Черном море атаковано судно с грузом для ВСУ
Российские военные атаковали в Черном море судно с грузом для ВСУ