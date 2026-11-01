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В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников

В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников - РИА Новости Крым, 01.11.2026

В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников

В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает МЧС Республики Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T10:29

2026-11-01T10:29

2026-11-01T10:29

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает МЧС Республики Крым в своем канале в МАКС.На место выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и спасатели крымского главка МЧС России, 2,5 часа они искали грибников. Группу обнаружили на западном склоне горы Чуку.В медицинской помощи грибники не нуждались, их сопроводили к личному авто.Ранее сообщалось, что мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин потерялись в горах КрымаВ горах Крыма трое грибников заблудились в туманеВ походе важно "включить голову": советы эксперта по туризму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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