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В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников
В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников - РИА Новости Крым, 01.11.2026
В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников
В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает МЧС Республики Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T10:29
2026-11-01T10:29
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает МЧС Республики Крым в своем канале в МАКС.На место выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и спасатели крымского главка МЧС России, 2,5 часа они искали грибников. Группу обнаружили на западном склоне горы Чуку.В медицинской помощи грибники не нуждались, их сопроводили к личному авто.Ранее сообщалось, что мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин потерялись в горах КрымаВ горах Крыма трое грибников заблудились в туманеВ походе важно "включить голову": советы эксперта по туризму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибников

В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых заблудившихся в лесу грибников

10:29 01.11.2026
 
© МЧС КрымаЧетверо грибников заблудились в крымском лесу
Четверо грибников заблудились в крымском лесу
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма спасли четверых грибников, заблудившихся в лесу. Об этом сообщает МЧС Республики Крым в своем канале в МАКС.
"31 октября в 14:55 поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи села Высокое мужчина и три женщины, собирая грибы, потеряли ориентиры и заблудились", – говорится в сообщении.
На место выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и спасатели крымского главка МЧС России, 2,5 часа они искали грибников. Группу обнаружили на западном склоне горы Чуку.
В медицинской помощи грибники не нуждались, их сопроводили к личному авто.
Ранее сообщалось, что мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан.
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