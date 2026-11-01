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Уплата налогов и дополнительный выходной: что ждет россиян в ноябре

Уплата налогов и дополнительный выходной: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Уплата налогов и дополнительный выходной: что ждет россиян в ноябре

В ноябре часть пенсионеров получат доплаты к пенсиям, россиянам придется уплатить налоги, в том числе на проценты с банковских вкладов, мигрантов станут чаще... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T07:04

2026-11-01T07:04

2026-11-01T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре часть пенсионеров получат доплаты к пенсиям, россиянам придется уплатить налоги, в том числе на проценты с банковских вкладов, мигрантов станут чаще выдворять из страны, кофе и молоко станут безопаснее, а рабочих дней в месяце будет меньше.Главные законодательные новшества второго осеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Пенсии россиянС 1 ноября в России пересчитают размер доплат к пенсиям тружеников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации. Сумма определяется индивидуально, исходя из зарплаты и стажа работника. Обязательное условие – доплату начислят только неработающим пенсионерам.Также каждый новый месяц традиционно дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в октябре, в ноябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Вместо 9 584,69 им будет начисляться 19 169,38 рублей. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.Среда, 4 ноября 2026 года, будет праздничным выходным в честь Дня народного единства, поэтому в этот день пенсия не придет. Пенсионерам, которые обычно получают пенсию 4-го числа, деньги перечислят досрочно — во вторник, 3 ноября.Налоговый секторИменно в ноябре самое время закрыть налоговые обязательства за 2025 год, если вы не сделали этого раньше. Речь о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах. До 1 декабря 2026 года также придется заплатить налог на проценты по вкладам, полученные в 2025 году. При этом, если за год банки начислили не больше 210 тысяч рублей процентов, платить ничего не нужно.Если доход больше этой суммы, налог начислят только на превышение. При этом учитывают проценты по всем вкладам и счетам, даже если они открыты в разных банках. Сами деньги на счетах налогом не облагаются.Законодательство устанавливает единый срок уплаты налогов – не позже 1 декабря 2026 года. Проверить налоговые уведомления и произвести оплату лучше заранее, чтобы не "ловить" пени в последний день.Миграционные правилаС 3 ноября в РФ возрастет ответственность за отдельные нарушения миграционного законодательства, за которые иностранцев будут наказывать рублем и выдворять на родину без права возвращения.До 3 ноября выдворение было прописано в 22 статьях, теперь их стало почти вдвое больше. В частности, отправить иностранца домой без права вернуться теперь можно за мелкое хулиганство, неповиновение сотруднику полиции, участие в несогласованной акции и употребление наркотиков в общественном месте.Кроме того, проживающие в РФ семья и дети мигранта больше не являются для суда основанием для замены выдворения штрафом.Еще с ноября растут размеры штрафов по основным миграционным статьям. За нарушение правил въезда и режима пребывания штрафы вырастут с 2 – 5 тысяч рублей до 4 – 7 тысяч. Повторное нарушение режима обойдется в сумму от 7 до 9 тысяч. Санкции за незаконную трудовую деятельность возрастают с 2 – 5 тысяч до 4 – 7 тысяч рублей.И другие изменения…… для кофеманов: с 1 ноября законодатель четко разграничит понятия "растворимый кофе" и "кофейный напиток". В соответствии с новым ГОСТ, растворимый кофе должен состоять исключительно из стопроцентного экстракта обжаренных кофейных зерен. Добавление любых посторонних компонентов запрещено.…для водителей: "Автодор" вводит зимний скоростной режим на ряде платных трасс. Ограничения затронули, в частности, участков ведущей в Крым трассы М-4 "Дон". Скоростной лимит снижен с 130 до 110 км/ч. Ограничения будут действовать до 11 апреля 2027 года включительно.…для потребителей: в ноябре стартует маркировка растительных масел, партионный учет молочной продукции длительного хранения и обязательная маркировка удобрений в потребительской упаковке. Для покупателей процедура на кассе не изменится – ответственность ложится на производителей и продавцов. Продукция станет безопаснее.…в честь праздника: в начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя в честь Дня народного единства. Выходной день выпадете на среду, 4-го числа. Вторник, 3 ноября, – предпраздничный день, поэтому его продолжительность сократится на час. Всего в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла закон о повышении качества оказания туристических услугПенсии в России проиндексируют дважды в 2027 годуНедвижимость в Крыму: что будет с ценами осенью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости, россия, общество