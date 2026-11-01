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Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов
Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов
В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте". Тарасов не дожил месяц до своего... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T09:47
2026-11-01T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте". Тарасов не дожил месяц до своего 65-летия.Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Был бэк-вокалистом группы "Любэ" с 1989 года.В январе 2026 года стало известно, что российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о СевастополеМоре, солнце и Крымский мост: в Сети появился новый клип "Любэ"На отдых с ветерком: как снимали клип "Любэ" про Крымский мост
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утраты, память, культура, россия, музыка, общество
Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов

Бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов не дожил месяц до своего 65-летия

09:47 01.11.2026 (обновлено: 09:58 01.11.2026)
 
© РИА НовостиБэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов
Бэк-вокалист группы Любэ Алексей Тарасов - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте". Тарасов не дожил месяц до своего 65-летия.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова - бэк-вокалиста группы "Любэ". Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея", – говорится в сообщении.
Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Был бэк-вокалистом группы "Любэ" с 1989 года.
В январе 2026 года стало известно, что российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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