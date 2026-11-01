https://crimea.ria.ru/20261101/umer-bek-vokalist-lyube-aleksey-tarasov-1160686558.html

Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов

Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Умер бэк-вокалист "Любэ" Алексей Тарасов

В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте". Тарасов не дожил месяц до своего... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T09:47

2026-11-01T09:47

2026-11-01T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В возрасте 64 лет скончался бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов, сообщается в группе коллектива во "ВКонтакте". Тарасов не дожил месяц до своего 65-летия.Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Был бэк-вокалистом группы "Любэ" с 1989 года.В январе 2026 года стало известно, что российский гитарист, певец и композитор Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Любэ", "Калинов мост", Маршал: песни о СевастополеМоре, солнце и Крымский мост: в Сети появился новый клип "Любэ"На отдых с ветерком: как снимали клип "Любэ" про Крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, культура, россия, музыка, общество