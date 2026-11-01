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Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО
Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО
За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1175 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T13:22
2026-11-01T13:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1175 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США и другая техника.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли здесь свыше 210 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки производства США и Польши.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих за сутки.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки уничтожены до 20 украинских военнослужащих.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под ОдессойЕще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореВ Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии
Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО

За сутки Украина потеряла в зоне проведения спецоперации 1175 военных

13:22 01.11.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1175 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции... Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США и другая техника.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли здесь свыше 210 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки производства США и Польши.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 350 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих за сутки.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки уничтожены до 20 украинских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.
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НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы России
 
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