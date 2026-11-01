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Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО

Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Украина за сутки потеряла 1175 боевиков в зоне СВО

За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1175 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T13:22

2026-11-01T13:22

2026-11-01T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне проведения специальной военной операции 1175 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США и другая техника.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли здесь свыше 210 военнослужащих, а также две самоходные артиллерийские установки производства США и Польши.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих за сутки.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки уничтожены до 20 украинских военнослужащих.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили объекты на станции Конотоп и сухогруз под ОдессойЕще одно судно с грузом для ВСУ поражено в Черном мореВ Черном море разбито судно с военными грузами для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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