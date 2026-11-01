Центр отечественного судостроения в Керчи – доказательство в экспонатах
В Керчи полвека работает музей истории трудовой и боевой славы судостроительного завода
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым.
– Вы хорошо историю судостроения знаете? – спрашивает с порога заведующая Музеем боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи Людмила Дроздова.
– Нет, – признаюсь честно.
– А зря! Мы – россияне, мы должны гордиться, что центр судостроения существовал в Керчи еще в Древнем Пантикапее, еще в VI веке до нашей эры. Это единственный город в Российской Федерации, где судостроение было уже тогда, – говорит Людмила Ивановна, начиная экскурсию.
© РИА Новости КрымЗаведующая Музеем боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи Людмила Дроздова
© РИА Новости Крым
Заведующая Музеем боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи Людмила Дроздова
Именно здесь, в бухточке, окруженной косой Камыш-Бурун, в XX веке возвели судостроительный завод. Там, где сейчас стоит музей, было болото и камыши. Насыпали землю – и за четыре года вырос красавец-завод, рассказывает хранительница музейных фондов, увлекая за собой в глубину зала.
Сухая официальная сводка гласит: в декабре 1938 года с подписания акта о вводе первой очереди цехов завода начался отсчет времени трудовых свершений заводчан. В том же году завод, который тогда назывался "Камыш-Бурунский судоремонтный и судостроительный", успешно выполнил капитальный ремонт парохода "Чапаев", ледокола "Макаров", сухогруза "Дмитров", теплохода "Советский Крым". Но за этими строками – годы нелегкого упорного и самоотверженного труда легендарных керченских корабелов.
Детище Туполева и смекалка фронтовиков
"Уже в 1939 году здесь, в Керчи, на нашем заводе, выпускали торпедные катера. Гениальный авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев по заданию правительства сконструировал перед Великой Отечественной войной быстроходный глиссирующий катер с двумя авиационными моторами. Очень легкий, из кольчугалюминиевых сплавов, которые тогда применяли в самолетостроении. Катер должен был нести в своих желобах торпеды диаметром 533 мм, топить вражеский большой транспорт и уходить от артиллерии сопровождающих судов", – рассказывает Дроздова. И с гордостью добавляет: "Аналогов не было ни у Германии, ни у Англии".
На ходовые испытания катера должны были выйти 22 июня 1941 года. Но выход в море не дали – фашистская авиация уже доставала Черноморский флот. Корабли ускоренно ушли под Кавказский берег, там прошли ходовые и поступили на службу.
Мы подходим к следующему стенду. Он повествует о том, что после войны завод получил новое задание – противолодочные корабли. Тринадцать единиц водоизмещением 204 тонны. Спускали их на воду по деревянному спусковому устройству – первому на заводе.
© РИА Новости КрымЗаведующая Музеем боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи Людмила Дроздова
© РИА Новости Крым
Заведующая Музеем боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи Людмила Дроздова
"Восемь сдаем. Понимаем: оставшиеся пять за три месяца не сдадим, надо переносить на следующий год. Но это же военные корабли. И наш молодой директор, тогда Алексеев Иван Федорович, легендарная личность, он 20 лет руководил предприятием, решается ехать в Москву к министру КГБ СССР Серову, чтобы просить передвинуть сроки. Он думал, что его там арестуют, с должности выгонят, из партии исключат. Серов так кричал, что забежал даже его адъютант с расстегнутой кобурой – думал, диверсанта ликвидировать надо", – продолжает Людмила Ивановна.
– И как же молодой директор убедил вышестоящее руководство сдвинуть сроки?..
– А он просто сказал: "За моими плечами стоит тысяча рабочих, у каждого семья и дети. Или вы переносите сроки, или они остаются без зарплаты". И Серов размашисто пишет: "Первый квартал 1959-го, доложить лично".
Директор вернулся из Москвы в Керчь, мобилизовал людей в несколько смен. Все успели. Согласно условиям сдачи нужно было испытать три комплекта винтов. Это дело оставили на февраль. Но в феврале случились морозы -14 градусов, бухту забило паковым льдом, четырехмиллиметровая обшивка корабля обледенела. Как быть? Неужели снова ехать к министру? И снова просить отсрочки?..
"И тут приходят ветераны Великой Отечественной – Кириченко, Соболев, наш знаменитый Амелин. И что они придумали? Военный корабль поставили на якорь у причальной стенки. Водолаз спустился в ледяную воду. Завели "полотенце" из "десятки" (трос – ред.) с коушами (кольцами для крепления – ред.) – и корабль подняли до оголения винтов. Бригада Виктора Бакаева на плоту, в ледовой обстановке, на ветру и холоде, четыре часа снимала и навинчивала новый винт. Затем корабль опускали, и он уходил на ходовые. И так еще дважды. Испытания прошли успешно, оптимальный винт для модернизации был подобран", – продолжает воодушевленно Дроздова.
Именно керченский корабел, ветеран Великой Отечественной Дмитрий Амелин образовал 50 лет назад – 1 ноября 1976 года музей при заводе. Люди, которые прошли войну, понимали: без музея, без традиций нельзя передавать знания и учить молодежь, на пальцах это сделать невозможно. То ли дело – богатейшая история, собранная в экспонатах, отмечает она.
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
В Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
Всесоюзный рекорд ручной сваркой
Во время Великой Отечественной завод потерял гражданское имя – стал номерным. И до 1966 года назывался № 532.
"Здесь четыре раза проходила линия фронта. Завод был новеньким, в 1938 году вступил в строй действующих. Но уже в апреле 1944-го сюда приезжает комиссия и понимает: возрождать нечего. Только разбитые остовы зданий цехов. Надо строить заново. 20 миллионов советских рублей вложено за два года. Сумасшедшие деньги. И мы восстанавливаем завод. Почему? Потому что Керчи опять дают самое значимое, самое необходимое в то время – строительство противоминных кораблей. У Советского Союза их тогда просто не было", – говорит Дроздова.
На трудовые подвиги идут вернувшиеся в фронта корабелы. Так, сварщик Кириченко Александр Ефимович в 1946 году, когда начались первые судостроительные заказы – а это были баржи, – заварил 58 погонных метров шва за 7 часов 40 минут. Это при том, что 40 минут на заводе не было света.
"Он пошел к руководству и сказал, что выполнит семидневную норму. И через год он заваривает уже 152 метра погонных метра ручной сваркой! Всесоюзный рекорд! За этот подвиг ему выделили драп на пальто – он ходил в солдатской телогрейке", – ведет экскурсию Людмила Ивановна.
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
В Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
Сухой док и супертанкер
И вот уже следующий музейный стенд с фотографиями, чертежами и документами повествует о том, как заводу выделяют деньги на новые цеха, оборудование и главное – новое построечное место – сухой док.
"Мы гордимся, что в России, на юге, даже в Восточной Европе, мы единственный завод с такими мощностями. Это супертанкер "Крым". Обратите внимание: длина 295 метров, высота борта – больше 25 метров. Впервые в СССР строить его доверили нашему заводу. Вот такое было доверие! Вот такие люди здесь трудились и трудятся по настоящее время", – с гордостью говорит Дроздова.
Первый в Союзе супертанкер был спущен на воду 9 апреля 1974 года.
Людмила Ивановна 39 лет проработала на заводе строительным инженером-технологом. "Это была моя любимая работа", – признается она с горящими глазами. В музее трудится уже шестой год.
Музей, который пережил развал
"Наш музей, как и Советский Союз, с развалом многое потерял. Когда-то он занимал во Дворце культуры "Корабел" целый пролет на втором этаже. Огромный музей. Но в 1994 году не было средств его содержать, пришлось отдать на баланс города. Власти решили делать в ДК кружки, музей сказали забирать. И чтобы модели не пропали, не сгнили, мы отдали их в профтехучилище – сейчас это наш технический колледж", – вспоминает она.
С 2008 года музей в том здании, где находится и сейчас. Вот только украинские акционеры, помпезно его открыв, закрыли уже в 2010-м. Со словами: "Ваша история, нам не надо оплачивать тут за нее коммунальные платежи и зарплаты". Возрожденный музей открыли только после возвращения Крыма домой, в Россию, делится Людмила Ивановна.
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
В Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
Уникальный грузовой ледокол
Вот перед нами модель единственного в мире судна. Аналогов ему так никто и не смог построить. Пытались США, конечно. Но все не то. Оно отличается от ледоколов тем, что те ломают лед и ведут корабли. А это судно может не только проложить дорогу – оно усиленного ледового класса, само может резать лед до полутора метров толщиной. Но он еще и полезный груз везет.
"Глядите! Лихтеровоз! Перед вами 74 лихтера. Лихтер – голландское слово, переводится как "безэкипажная однотрюмная баржа". Он не тонет, этот груз! Здесь рельсовый путь вдоль всех трюмов, и 500 тонный "экран" спокойно сам загружает и выгружает на рейде, не заходя в порт. Мы его сдали в декабре 88-го года. Ему 38 лет. И он до сих пор в строю", – с гордостью говорит заведующая.
В 2014 году судно получил полную модернизацию – поменяли электронику, топливную систему. Он находится под рукой "Росатома", отмечает она.
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
В Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
И продолжает экскурсию: "Представляете! 33 тысячи тонн груза оно может перевезти. Но самое интересное: оно спроектировано Николаем Николаевичем Родионовым – светилом Российской Федерации, Советского Союза, на две осадки – может ходить в любую точку Мирового океана. Может обеспечивать и Северный морской путь, и ходить в теплых водах".
Танкеры с двойным дном
Керчь в современном танкеростроении сыграла очень важную роль. На заводе начинали с малых дедвейтов – 1600 тонн, затем 150 000 дедвейтов и водоизмещение 182 000 тонн, говорит Дроздова. И мы подходим к следующей модели.
"Это уникальные корабли. Вдоль наружной обшивки, вдоль всего танкера, идет второй борт. Он экологически чистый: двойное дно и двойной борт. Оберегает нефтепродукты, в случае непредвиденной ситуации, от выливания в акваторию и загрязнения окружающей среды. Тогда так не строили, но сейчас – это закон судостроения. Тогда это был первый опыт, наш, керченский. Все у виска крутили", – делится она.
– Почему?
– Потому что владелец судна считает: объем перевозимого груза – это деньги. А здесь между наружной обшивкой и вторым бортом пространство пустое. Все кричали: "Мы лучше зальем". Но мы построили. Это 1980-й, 35-лет Победы. Серия называется "Победа". На борту каждого танкера – имя знаменитого военачальника Великой Отечественной.
© РИА Новости КрымВ Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
© РИА Новости Крым
В Музее боевой и трудовой славы завода имени Б.Е. Бутомы в Керчи
Экскурсовод рассказывает случай, который переворачивает все мировое танкеростроение. Танкер "Маршал Чуйков" в 1988 году выходит на рабочий маршрут. Из Бахрейна. Ближний Восток. Террористы подкладывают под днище взрывное устройство, чтобы взорвалось, чтобы организовать экологическую катастрофу в Красном море, чтобы танкер в 65 тысяч дедвейтов развалился пополам, и залил все море нефтью, и страны Персидского залива не могли бы транспортировать нефть.
"Но танкер выдержал взрыв. На наружной обшивке была огромная пробоина. Но второй борт выдержал. Он был просто вогнут. Ни один сварочный шов не треснул. Наши ребята заделали пробоину в порту, не перекачивая нефть, не гоняя запасной танкер. Удивительная история. Кстати, благодаря этому танкеру наш завод сохранился", – добавляет она.
– Как это?..
– Через некоторое время приезжает американо-норвежская компания, а это уже 1989 год. Уже все по талонам, все разваливается, и непонятно, что дальше. И они делают заказ. Контракт в миллионах долларов. А еще через некоторое время приезжает греческая компания. Греки заказывают нам пять танкеров. Представляете?! Мы на 10 лет обеспечены работой. Вот так завод и сохранился.
Еще какое-то время глядим в иллюминаторы, где представлены модели кораблей, рассматриваем чертежи, вглядываемся в фотографии самоотверженных керченских корабелов. И вдруг Людмила Ивановна задает неожиданный вопрос: "Что такое наш музей?" И тут же находит ответ, емкий и неоспоримый: "Это не только история, но и задание следующему поколению: приумножьте, добавьте еще ярких моментов в отечественное судостроение, то, о чем можно было бы рассказывать и рассказывать с гордостью".