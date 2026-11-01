https://crimea.ria.ru/20261101/tramp-nameren-priglasit-zelenskogo-i-uveren-v-skorom-okonchanii-konflikta-1160685474.html
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T08:11
2026-11-01T08:11
2026-11-01T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре.Президент США также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем."Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далеком будущем", - сказал Трамп журналистам.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, что конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, новости, в мире, политика, новости сво
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
Приглашение Зеленского на саммит G20 и скорое окончание конфликта - заявления Трампа
08:11 01.11.2026 (обновлено: 08:24 01.11.2026)