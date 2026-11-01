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Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре.Президент США также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем."Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далеком будущем", - сказал Трамп журналистам.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, что конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, новости, в мире, политика, новости сво
Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 и уверен в скором окончании конфликта

Приглашение Зеленского на саммит G20 и скорое окончание конфликта - заявления Трампа

08:11 01.11.2026 (обновлено: 08:24 01.11.2026)
 
© REUTERS Annabelle GordonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© REUTERS Annabelle Gordon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре.
"Я бы сделал (это - ред.), без проблем", - сказал Трамп журналистам в Мар-а-Лаго в ответ на вопрос о возможности приглашения Зеленского на саммит G20 в Майами.
Президент США также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.
"Думаю, конфликт между Украиной и Россией завершится в не таком далеком будущем", - сказал Трамп журналистам.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20, что конфликт на Украине несет угрозу дальнейшей эскалации и в некоторых отношениях зашел в тупик.
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