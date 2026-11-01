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Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабре
Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабре - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабре
Семь стран-участниц ОПЕК+ договорились сохранить в декабре объемы добычи нефти на уровне сентября 2026 года. Об этом сообщили в воскресенье, 1 ноября, в... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Семь стран-участниц ОПЕК+ договорились сохранить в декабре объемы добычи нефти на уровне сентября 2026 года. Об этом сообщили в воскресенье, 1 ноября, в правительстве России.Заседание в качестве сопредседателя провел зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Следующая встреча для оценки текущей ситуации и перспектив развития мирового нефтяного рынка состоится 29 ноября.В состав группы семи входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В июне сообщалось, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить предельный уровень добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки.Позже Новак заявил, что ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических цепочек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение годаКакая цена на нефть вызовет рецессию мировой экономики и что будет в России
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опек+, александр новак, новости, топливо, нефть, российская нефть
Страны ОПЕК+ сохранят объемы добычи нефти в декабре
Страны-участницы ОПЕК+ приняли решение сохранить объемы добычи нефти в декабре