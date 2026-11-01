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Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
В Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По результатам соревнований, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, сообщил... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T21:05
2026-11-01T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По результатам соревнований, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин в своем канале в МАКС.Он уточнил, что российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Медали распределились так: женская борьба – одно золото и две бронзы; вольная борьба – три золота, два серебра и четыре бронзы; греко-римская борьба – одно серебро и одна бронза.Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в столице в воскресенье, 1 ноября. Российская сборная выступала под национальным флагом.Ранее сообщалось, что российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил спортсменку из Крыма с победой на чемпионате мираКрымский борец завоевал серебро на чемпионате РоссииЮный борец из Евпатории взял серебро международного турнира
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спорт, казахстан, россия, новости, чемпионат мира
Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе

Сборная России взяла 14 медалей чемпионата мира по спортивной борьбе

21:05 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. По результатам соревнований, сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Роман Гришин в своем канале в МАКС.
"Триумф российской борьбы на чемпионате мира!.. Отличный результат - 14 медалей и уверенное второе место в общекомандном зачете", – написал он.
Он уточнил, что российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых медалей. Медали распределились так: женская борьба – одно золото и две бронзы; вольная борьба – три золота, два серебра и четыре бронзы; греко-римская борьба – одно серебро и одна бронза.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершился в столице в воскресенье, 1 ноября. Российская сборная выступала под национальным флагом.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе.
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