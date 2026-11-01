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Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб
Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб
В Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T16:31
2026-11-01T16:31
2026-11-01T16:31
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тверская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем канале в МАКС.По факту происшествия проводится проверка, следователи устанавливают причины крушения воздушного судна. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известноВертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском краеПять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), тверская область, происшествия, авиакатастрофа
Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб
В Тверской области в результате крушения самодельного воздушного судна погиб пилот