https://crimea.ria.ru/20261101/samodelnoe-vozdushnoe-sudno-razbilos-v-tverskoy-oblasti-pilot-pogib-1160692747.html

Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб

Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Самодельное воздушное судно разбилось в Тверской области: пилот погиб

В Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T16:31

2026-11-01T16:31

2026-11-01T16:31

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

тверская область

происшествия

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Тверской области потерпело крушение самодельное воздушное судно, пилот погиб. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем канале в МАКС.По факту происшествия проводится проверка, следователи устанавливают причины крушения воздушного судна. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке опрокинулся вертолет Ми-8: что известноВертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском краеПять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту Майями

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), тверская область, происшествия, авиакатастрофа