Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20. В Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Российские Вооруженные силы дважды за день атаковали суда с грузами для ВСУ. В Крыму и на Кубани помогают эвакуированным жителям Алешек. В Ялте хотят построить гидротехнические сооружения для снижения риска размыва русел рек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В музее-заповеднике Москвы предотвратили теракт
Федеральная служба безопасности России провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.
Трамп о приглашении Зеленского на G20
Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. Трамп также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.
Беспорядки в Швейцарии
В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы. В силовиков летели бутылки, демонстранты возводили баррикады и поджигали их. Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.
Ранее около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции. Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков.
Атаки на суда с грузами для ВСУ
Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Также были атакованы объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники.
Днем российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы.
Помощь жителям Алешек в Крыму и на Кубани
В Симферополе жителям Алешек Херсонской области помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Людям рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.
Также эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания. Людям помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.
Восстановительные работы в Ялте
В Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. В городе уже приступили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.