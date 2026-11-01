https://crimea.ria.ru/20261101/predotvraschenie-terakta-v-moskve-i-vosstanoitelnye-raboty-v-yalte--glavnoe-1160695625.html

Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное

Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное

На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T21:33

2026-11-01T21:33

2026-11-01T21:33

главное за день

новости

крым

в мире

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/16/1141267004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6302879eed05d6a84418d81b68e09dc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20. В Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Российские Вооруженные силы дважды за день атаковали суда с грузами для ВСУ. В Крыму и на Кубани помогают эвакуированным жителям Алешек. В Ялте хотят построить гидротехнические сооружения для снижения риска размыва русел рек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В музее-заповеднике Москвы предотвратили терактФедеральная служба безопасности России провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.Трамп о приглашении Зеленского на G20Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. Трамп также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.Беспорядки в ШвейцарииВ крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы. В силовиков летели бутылки, демонстранты возводили баррикады и поджигали их. Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.Ранее около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции. Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков.Атаки на суда с грузами для ВСУРоссийские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Также были атакованы объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники.Днем российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы.Помощь жителям Алешек в Крыму и на КубаниВ Симферополе жителям Алешек Херсонской области помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Людям рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.Также эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания. Людям помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.Восстановительные работы в ЯлтеВ Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. В городе уже приступили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261101/v-podmoskove-gospitalizirovali-muzhchinu-s-ospoy-obezyan-1160695460.html

https://crimea.ria.ru/20261101/bolee-3000-skolko-boytsov-svo-i-ikh-rodnykh-poluchayut-obrazovanie-v-krymu-1160693831.html

https://crimea.ria.ru/20261101/pervaya-v-krymu-shkola-kreativnykh-industriy-otkroetsya-v-2027-godu-1160693210.html

https://crimea.ria.ru/20261101/odin-pogib-i-dvoe-raneny-vsu-atakovali-avtobus-s-rabochimi-v-lnr-1160690138.html

https://crimea.ria.ru/20261101/vstrecha-s-predzimem-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschuyu-nedelyu-1160652956.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество