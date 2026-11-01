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Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T21:33
2026-11-01T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20. В Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Российские Вооруженные силы дважды за день атаковали суда с грузами для ВСУ. В Крыму и на Кубани помогают эвакуированным жителям Алешек. В Ялте хотят построить гидротехнические сооружения для снижения риска размыва русел рек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В музее-заповеднике Москвы предотвратили терактФедеральная служба безопасности России провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.Трамп о приглашении Зеленского на G20Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. Трамп также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.Беспорядки в ШвейцарииВ крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы. В силовиков летели бутылки, демонстранты возводили баррикады и поджигали их. Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.Ранее около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции. Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков.Атаки на суда с грузами для ВСУРоссийские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Также были атакованы объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники.Днем российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы.Помощь жителям Алешек в Крыму и на КубаниВ Симферополе жителям Алешек Херсонской области помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Людям рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.Также эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания. Людям помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.Восстановительные работы в ЯлтеВ Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. В городе уже приступили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20261101/odin-pogib-i-dvoe-raneny-vsu-atakovali-avtobus-s-rabochimi-v-lnr-1160690138.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, крым, в мире, общество
Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное

Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное за день

21:33 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве предотвратили теракт. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности пригласить главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит G20. В Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Российские Вооруженные силы дважды за день атаковали суда с грузами для ВСУ. В Крыму и на Кубани помогают эвакуированным жителям Алешек. В Ялте хотят построить гидротехнические сооружения для снижения риска размыва русел рек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В музее-заповеднике Москвы предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности России провела операцию по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Задержан несовершеннолетний. Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. 31 октября музей-заповедник временно закрыли.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
18:52
В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян

Трамп о приглашении Зеленского на G20

Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами в декабре. Трамп также заявил, что украинский конфликт разрешится в недалеком будущем.
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
18:33
Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму

Беспорядки в Швейцарии

В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы. В силовиков летели бутылки, демонстранты возводили баррикады и поджигали их. Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.
Ранее около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции. Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков.
Алупка - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
17:42
Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году

Атаки на суда с грузами для ВСУ

Российские Вооруженные силы ночью поразили беспилотниками на переходе морем в 69 километрах юго-западнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы для ВСУ. Также были атакованы объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, которые обеспечивали доставку вооружения и военной техники.
Днем российские военные поразили судно с военным грузом в Черном море в 16 километрах юго-восточнее Одессы.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
14:05
Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР

Помощь жителям Алешек в Крыму и на Кубани

В Симферополе жителям Алешек Херсонской области помогают получить документы и решить вопросы после выезда из города. Людям рассказали о мерах соцподдержки, сотрудники банков помогли с открытием счетов, необходимых для получения выплат. Также жителям Алешек выдали сим-карты.
Также эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае. На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания. Людям помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.
Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
18:06
Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю

Восстановительные работы в Ялте

В Ялте планируют построить гидротехнические сооружения, которые замедлят течение воды и снизят риск размыва русел и повреждения соседних объектов. В городе уже приступили к глобальной работе по восстановлению подпорных стен, приведению в соответствие русел рек.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
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