https://crimea.ria.ru/20261101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-noyabrya-1160652755.html
Погода в Крыму в первый день ноября
Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Погода в Крыму в первый день ноября
В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T00:01
2026-11-01T00:01
2026-11-01T00:01
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крым в истории: секреты, факты, фото
симферополь
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +9...+11 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261031/meteorologi-zhdut-pik-el-nino-s-noyabrya--chto-budet-s-pogodoy-1160671069.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму в первый день ноября
В Крыму в первый день ноября до +17 градусов и местами пройдут небольшие дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в горах +4…+6, днем +14..+17 градусов, в горах +9…+13", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +9...+11 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.
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