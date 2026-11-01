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Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Погода в Крыму в первый день ноября
Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Погода в Крыму в первый день ноября
В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T00:01
2026-11-01T00:01
погода
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крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +9...+11 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261031/meteorologi-zhdut-pik-el-nino-s-noyabrya--chto-budet-s-pogodoy-1160671069.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Погода в Крыму в первый день ноября

В Крыму в первый день ноября до +17 градусов и местами пройдут небольшие дожди

00:01 01.11.2026
 
© РИА Новости КрымТуман в лесу
Туман в лесу - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, в горах +4…+6, днем +14..+17 градусов, в горах +9…+13", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +9...+11 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.
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Камчатка - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
Вчера, 20:32
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ПогодаПогода в КрымуКрымКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день ноября
00:00Какой сегодня праздник: 1 ноября
22:54Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нации
22:30Помощь жителям Алешек в Крыму и информация о теракте в Москве: главное за день
22:15В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 83 года
21:52Россия готовится к распространению нового штамма коронавируса из Европы
21:31В Германии и Франции идут многотысячные протесты
21:0715-летняя девочка получит премию Кеосаяна за спасение шестилетки из горящего авто
20:54В США заявили об угрозе дальнейшей эскалации конфликта на Украине
20:32Метеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой
20:05Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили
19:55Гуманитарная миссия в Алешках и "черные лебеди" для Украины: топ недели
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