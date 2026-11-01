https://crimea.ria.ru/20261101/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-noyabrya-1160652755.html

Погода в Крыму в первый день ноября

Погода в Крыму в первый день ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Погода в Крыму в первый день ноября

В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T00:01

2026-11-01T00:01

2026-11-01T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут +9...+11 градусов ночью, а днем поднимутся до +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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