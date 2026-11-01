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Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ
Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ
Федеральная служба безопасности России провела задержание по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T17:28
2026-11-01T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России провела задержание по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Информацию получили из США, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По данным ведомства, подросток разместил в TikTok фотографии, сделанные "Царицыно", с подписью I found a place (Я нашел место - англ). Там же он выложил свои фото в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках с предметом, похожим на автомат. В средствах связи подростка обнаружены аккаунт, с которого размещались угрозы, а также подписка на неонацистский канал, запросы о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному району, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.Позднее ФСБ подтвердила, что получила от американской стороны информацию о подготовке теракта и начала соответствующую работу. 31 октября музей-заповедник временно закрыли, посетителей эвакуировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, московская область
Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ

Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве - ФСБ

17:28 01.11.2026
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России провела задержание по итогам проверки информации о готовившемся теракте в Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". Информацию получили из США, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подросток разместил в TikTok фотографии, сделанные "Царицыно", с подписью I found a place (Я нашел место - англ). Там же он выложил свои фото в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках с предметом, похожим на автомат. В средствах связи подростка обнаружены аккаунт, с которого размещались угрозы, а также подписка на неонацистский канал, запросы о совершенных терактах, массовых убийствах и других насильственных акциях.
Предупреждение об угрозе происшествия с массовыми жертвами появилось на сайте посольства США в России накануне. Американцам рекомендовали не приближаться к указанному району, следить за окружающей обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.
Позднее ФСБ подтвердила, что получила от американской стороны информацию о подготовке теракта и начала соответствующую работу. 31 октября музей-заповедник временно закрыли, посетителей эвакуировали.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовостиМосковская область
 
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