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Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере
Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере
В Севастополе женщину эвакуировали с пляжа в районе мыса Айя на катере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T12:55
2026-11-01T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе женщину эвакуировали с пляжа в районе мыса Айя на катере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос". Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли женщине подняться на борт и доставили ее в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибниковВ Крыму спасли туристку в районе монастыря Сурб-ХачЧетырех человек сняли со скал крымские спасатели
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Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере
В Севастополе женщину эвакуировали на катере с пляжа в районе мыса Айя