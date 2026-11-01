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Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере
Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере
В Севастополе женщину эвакуировали с пляжа в районе мыса Айя на катере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T12:55
2026-11-01T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе женщину эвакуировали с пляжа в районе мыса Айя на катере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос". Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли женщине подняться на борт и доставили ее в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибниковВ Крыму спасли туристку в районе монастыря Сурб-ХачЧетырех человек сняли со скал крымские спасатели
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, происшествия, правительство севастополя, михаил развожаев
Пленница мыса Айя: в Севастополе туристку спасали на катере

В Севастополе женщину эвакуировали на катере с пляжа в районе мыса Айя

12:55 01.11.2026
 
© Правительство СевастополяТуристку эвакуировали с мыса Айя в Севастополе
Туристку эвакуировали с мыса Айя в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе женщину эвакуировали с пляжа в районе мыса Айя на катере. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"В городскую спасслужбу поступил вызов: женщина во время прогулки спустилась к пляжу, но сама подняться наверх не смогла из-за крутого подъема и сыпучего грунта. Туристка попросила помочь ей", – говорится в сообщении.
На место выезжала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Таврос". Спасатели подошли на катере к необорудованному берегу, помогли женщине подняться на борт и доставили ее в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаПроисшествияПравительство СевастополяМихаил Развожаев
 
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