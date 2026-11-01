https://crimea.ria.ru/20261101/pervaya-v-krymu-shkola-kreativnykh-industriy-otkroetsya-v-2027-godu-1160693210.html

Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году

Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году

В 2027 году в Алупке планируется открытие первой в Крыму школы креативных индустрий для учащихся 5-11 классов. На реализацию проекта предусмотрено более 43... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T17:42

2026-11-01T17:42

2026-11-01T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году в Алупке планируется открытие первой в Крыму школы креативных индустрий для учащихся 5-11 классов. На реализацию проекта предусмотрено более 43 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.Как отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина, проект даст новые возможности для творческого развития подростков и станет серьезным вкладом в подготовку будущих специалистов креативной сферы.Обучение будет проходить по двухлетней программе. В первый год ребята познакомятся с основами всех направлений и будут работать над совместными творческими проектами - от видеороликов и подкастов до аудиоспектаклей, рекламных кампаний и цифровых инсталляций. На втором этапе каждый учащийся сможет выбрать одно направление для углубленного изучения. По завершении обучения выпускники получат сертификат установленного образца и собственное профессиональное портфолио.Решение о создании объекта в Алуште принято по итогам конкурсного отбора, который провело Министерство культуры России.Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отремонтировали детскую школу искусствПрезидентский фонд культурных инициатив откроет офис в СевастополеОнлайн-симуляторы помогают школьникам выбирать профессии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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