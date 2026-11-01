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Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году
Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году
В 2027 году в Алупке планируется открытие первой в Крыму школы креативных индустрий для учащихся 5-11 классов. На реализацию проекта предусмотрено более 43... РИА Новости Крым, 01.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году в Алупке планируется открытие первой в Крыму школы креативных индустрий для учащихся 5-11 классов. На реализацию проекта предусмотрено более 43 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.Как отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина, проект даст новые возможности для творческого развития подростков и станет серьезным вкладом в подготовку будущих специалистов креативной сферы.Обучение будет проходить по двухлетней программе. В первый год ребята познакомятся с основами всех направлений и будут работать над совместными творческими проектами - от видеороликов и подкастов до аудиоспектаклей, рекламных кампаний и цифровых инсталляций. На втором этапе каждый учащийся сможет выбрать одно направление для углубленного изучения. По завершении обучения выпускники получат сертификат установленного образца и собственное профессиональное портфолио.Решение о создании объекта в Алуште принято по итогам конкурсного отбора, который провело Министерство культуры России.Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отремонтировали детскую школу искусствПрезидентский фонд культурных инициатив откроет офис в СевастополеОнлайн-симуляторы помогают школьникам выбирать профессии
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крым, минкульт крыма, новости крыма, культура, алупка, татьяна манежина
Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году
В Алупке в 2027 году откроется первая в Крыму школа креативных индустрий
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В 2027 году в Алупке планируется открытие первой в Крыму школы креативных индустрий для учащихся 5-11 классов. На реализацию проекта предусмотрено более 43 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства культуры Крыма.
"Школа креативных индустрий будет создана на базе Алупкинской детской школы искусств, на ее реализацию предусмотрено более 43 миллионов рублей федерального финансирования. Планируется открыть три студии: фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и анимации", - говорится в сообщении.
Как отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина, проект даст новые возможности для творческого развития подростков и станет серьезным вкладом в подготовку будущих специалистов креативной сферы.
Обучение будет проходить по двухлетней программе. В первый год ребята познакомятся с основами всех направлений и будут работать над совместными творческими проектами - от видеороликов и подкастов до аудиоспектаклей, рекламных кампаний и цифровых инсталляций. На втором этапе каждый учащийся сможет выбрать одно направление для углубленного изучения. По завершении обучения выпускники получат сертификат установленного образца и собственное профессиональное портфолио.
Решение о создании объекта в Алуште принято по итогам конкурсного отбора, который провело Министерство культуры России.
Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась
школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.
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