https://crimea.ria.ru/20261101/pervaya-posadka-istrebiteley-na-avianosets--infografika-1160675918.html

Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика

Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика

1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев посадил истребитель Су-27К (Су-33) на палубу авианосца “Тбилиси” (первое название "Рига", затем "Леонид... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T09:33

2026-11-01T09:33

2026-11-01T09:33

инфографика

военно-воздушные силы (ввс) россии

авиация

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев посадил истребитель Су-27К (Су-33) на палубу авианосца “Тбилиси” (первое название "Рига", затем "Леонид Брежнев", "Тбилиси". Свое четвертое и окончательное название – "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" – крейсер получил 4 октября 1990 года).В истории отечественной авиации такая посадка производилась впервые. До этого времени в СССР на авианесущих кораблях использовались только самолеты вертикального взлета и посадки Як-38. МиГи и Су значительно превосходили их по своим летным и боевым возможностям.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-воздушные силы (ввс) россии, авиация, история