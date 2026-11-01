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Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика
Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика
1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев посадил истребитель Су-27К (Су-33) на палубу авианосца “Тбилиси” (первое название "Рига", затем "Леонид... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T09:33
2026-11-01T09:33
2026-11-01T09:33
инфографика
военно-воздушные силы (ввс) россии
авиация
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев посадил истребитель Су-27К (Су-33) на палубу авианосца “Тбилиси” (первое название "Рига", затем "Леонид Брежнев", "Тбилиси". Свое четвертое и окончательное название – "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" – крейсер получил 4 октября 1990 года).В истории отечественной авиации такая посадка производилась впервые. До этого времени в СССР на авианесущих кораблях использовались только самолеты вертикального взлета и посадки Як-38. МиГи и Су значительно превосходили их по своим летным и боевым возможностям.О событии – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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военно-воздушные силы (ввс) россии, авиация, история
Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика
Первая посадка истребителей на авианосец – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев посадил истребитель Су-27К (Су-33) на палубу авианосца “Тбилиси” (первое название "Рига", затем "Леонид Брежнев", "Тбилиси". Свое четвертое и окончательное название – "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" – крейсер получил 4 октября 1990 года).
В истории отечественной авиации такая посадка производилась впервые. До этого времени в СССР на авианесущих кораблях использовались только самолеты вертикального взлета и посадки Як-38. МиГи и Су значительно превосходили их по своим летным и боевым возможностям.
О событии – в инфографике РИА Новости Крым
.