https://crimea.ria.ru/20261101/passazhirskiy-samolet-upal-na-zhiloy-rayon-vo-floride-1160697223.html

Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде

Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде

В американском штате Флорида разбился бизнес-джет за 2 миллиона долларов. Предположительно, речь идет о самолете Learjet 60, сообщает RT со ссылкой на издание... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T23:35

2026-11-01T23:35

2026-11-01T23:35

сша

авиакатастрофа

новости

в мире

авиация

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/01/1160696991_0:26:1069:627_1920x0_80_0_0_c7d022877fb71595b208694947d65a25.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В американском штате Флорида разбился бизнес-джет за 2 миллиона долларов. Предположительно, речь идет о самолете Learjet 60, сообщает RT со ссылкой на издание New York Post.По предварительной информации, самолет потерпел крушение в жилом районе. Сообщается о нескольких погибших. Причины происшествия и количество пассажиров на борту уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту МайямиУчебно-боевой самолет разбился в ПодмосковьеПогибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах

https://crimea.ria.ru/20261101/samodelnoe-vozdushnoe-sudno-razbilos-v-tverskoy-oblasti-pilot-pogib-1160692747.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, авиакатастрофа, новости, в мире, авиация, происшествия