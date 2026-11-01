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Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде
Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде
В американском штате Флорида разбился бизнес-джет за 2 миллиона долларов. Предположительно, речь идет о самолете Learjet 60, сообщает RT со ссылкой на издание... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T23:35
2026-11-01T23:35
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В американском штате Флорида разбился бизнес-джет за 2 миллиона долларов. Предположительно, речь идет о самолете Learjet 60, сообщает RT со ссылкой на издание New York Post.По предварительной информации, самолет потерпел крушение в жилом районе. Сообщается о нескольких погибших. Причины происшествия и количество пассажиров на борту уточняются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли при аварии грузового Boeing в аэропорту МайямиУчебно-боевой самолет разбился в ПодмосковьеПогибли 10 человек: самолет упал на Багамских островах
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сша, авиакатастрофа, новости, в мире, авиация, происшествия
Пассажирский самолет упал на жилой район во Флориде

Во Флориде потерпел крушение бизнес-джет за 2 миллиона долларов

23:35 01.11.2026
 
© RTАвиакатастрофа в штате Флорида
Авиакатастрофа в штате Флорида
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В американском штате Флорида разбился бизнес-джет за 2 миллиона долларов. Предположительно, речь идет о самолете Learjet 60, сообщает RT со ссылкой на издание New York Post.

"Самолет... врезался в дерево и повредил линии электропередачи", - говорится в материале.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение в жилом районе. Сообщается о нескольких погибших. Причины происшествия и количество пассажиров на борту уточняются.
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