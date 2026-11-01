https://crimea.ria.ru/20261101/pashtet-iz-rapany-i-desert-chernoe-more-v-krymu-gotovyat-knigu-retseptov-1160563638.html

Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов

Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов

Книгу с рецептами и историями шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей планируется выпустить по итогам проекта "Мастер и ученик: два поколения — одно... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T18:45

2026-11-01T18:45

2026-11-01T18:45

крым

роман лужный

кулинария

еда

ресторан

"прорест"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Книгу с рецептами и историями шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей планируется выпустить по итогам проекта "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло" в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "Прорест" Роман Лужный.В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.По словам Лужного, все блюда в рамках проекта разрабатываются на основе локальных крымских продуктов — это принципиальная позиция организаторов."Мы живем в Крыму. Я считаю, что в Крыму очень обширный продуктовый ряд, и шефы правильно пропагандируют локальный продукт, потому что гости курорта едут за локальным продуктом. Данное мероприятие позволяет еще больше раскрыть потенциал наших продуктов", — подчеркнул он.Среди блюд, которые будут представлены на гастроужинах проекта — паштет из рапаны, баранина с соусами, рулад из зайца, голубцы из пеленгаса и авторский десерт "Черное море" - очень вкусный и изысканный, перечислил собеседник.Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромГастрономическая карта Крыма: для чего и для кого - ресторатор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роман лужный, кулинария, еда, ресторан, "прорест"