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Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов
Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов
Книгу с рецептами и историями шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей планируется выпустить по итогам проекта "Мастер и ученик: два поколения — одно... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T18:45
2026-11-01T18:45
крым
роман лужный
кулинария
еда
ресторан
"прорест"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Книгу с рецептами и историями шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей планируется выпустить по итогам проекта "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло" в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "Прорест" Роман Лужный.В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.По словам Лужного, все блюда в рамках проекта разрабатываются на основе локальных крымских продуктов — это принципиальная позиция организаторов."Мы живем в Крыму. Я считаю, что в Крыму очень обширный продуктовый ряд, и шефы правильно пропагандируют локальный продукт, потому что гости курорта едут за локальным продуктом. Данное мероприятие позволяет еще больше раскрыть потенциал наших продуктов", — подчеркнул он.Среди блюд, которые будут представлены на гастроужинах проекта — паштет из рапаны, баранина с соусами, рулад из зайца, голубцы из пеленгаса и авторский десерт "Черное море" - очень вкусный и изысканный, перечислил собеседник.Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделие в Крыму развивается колоссальными темпами – экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыромГастрономическая карта Крыма: для чего и для кого - ресторатор
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крым, роман лужный, кулинария, еда, ресторан, "прорест"
Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов

В Крыму выпустят книгу с рецептами шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей

18:45 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. Книгу с рецептами и историями шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей планируется выпустить по итогам проекта "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло" в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель проекта "Прорест" Роман Лужный.
В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения — одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии.
Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. Суперфинал проекта намечен на июнь 2027 года.
"По итогам всех мероприятий мы выпустим свою книгу, где каждый шеф и каждый студент сможет рассказать о своем блюде, о своем пути к успеху. У нас будет порядка пятидесяти новых рецептов. Я хочу рассказать истории шефов, истории их жизни, чтобы они поделились своими наработками и рецептами, которые будут представлены на мероприятиях", — отметил он.
По словам Лужного, все блюда в рамках проекта разрабатываются на основе локальных крымских продуктов — это принципиальная позиция организаторов.
"Мы живем в Крыму. Я считаю, что в Крыму очень обширный продуктовый ряд, и шефы правильно пропагандируют локальный продукт, потому что гости курорта едут за локальным продуктом. Данное мероприятие позволяет еще больше раскрыть потенциал наших продуктов", — подчеркнул он.
Среди блюд, которые будут представлены на гастроужинах проекта — паштет из рапаны, баранина с соусами, рулад из зайца, голубцы из пеленгаса и авторский десерт "Черное море" - очень вкусный и изысканный, перечислил собеседник.
Первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
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