https://crimea.ria.ru/20261101/odin-pogib-i-dvoe-raneny-vsu-atakovali-avtobus-s-rabochimi-v-lnr-1160690138.html

Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР

Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате украинских атак четыре человека погибли и двое получили ранения. Противник бил по гражданскому... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T14:05

2026-11-01T14:05

2026-11-01T14:11

леонид пасечник

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате украинских атак четыре человека погибли и двое получили ранения. Противник бил по гражданскому транспорту, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Вечером в субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. Погиб мужчина, две женщины пострадали.На участке дороги Старобельск - Беловодск вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. В районе села Раздольное Старобельского округа противник нанес по гражданскому автомобилю, погиб мужчина."Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - уточнил Пасечник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – НовакВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в БрянскеМассированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, луганская народная республика (лнр)