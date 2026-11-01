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Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР
Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР
За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате украинских атак четыре человека погибли и двое получили ранения. Противник бил по гражданскому... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T14:05
2026-11-01T14:05
2026-11-01T14:11
леонид пасечник
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате украинских атак четыре человека погибли и двое получили ранения. Противник бил по гражданскому транспорту, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.Вечером в субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. Погиб мужчина, две женщины пострадали.На участке дороги Старобельск - Беловодск вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. В районе села Раздольное Старобельского округа противник нанес по гражданскому автомобилю, погиб мужчина."Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - уточнил Пасечник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали три нефтезавода и газохимический комплекс в России – НовакВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в БрянскеМассированная атака на ЛНР – обесточены 150 тысяч абонентов
луганская народная республика (лнр)
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леонид пасечник, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, луганская народная республика (лнр)
Один погиб и двое ранены: ВСУ атаковали автобус с рабочими в ЛНР
Атака на транспорт в ЛНР - четыре человека погибли и двое получили ранения
14:05 01.11.2026 (обновлено: 14:11 01.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Луганской Народной Республике в результате украинских атак четыре человека погибли и двое получили ранения. Противник бил по гражданскому транспорту, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения", - написал он.
Вечером в субботу на автодороге в Беловодском муниципальном округе был атакован автобус, который развозил работников маслозавода после смены. Погиб мужчина, две женщины пострадали.
На участке дороги Старобельск - Беловодск вражеский БПЛА атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. В районе села Раздольное Старобельского округа противник нанес по гражданскому автомобилю, погиб мужчина.
"Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - уточнил Пасечник.
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