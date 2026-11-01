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Очередь на Крымском мосту выросла за час почти в 5 раз
Очередь на Крымском мосту выросла за час почти в 5 раз - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Очередь на Крымском мосту выросла за час почти в 5 раз
Днем в воскресенье, 1 ноября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла почти в два раза за один час, а со стороны Тамани за это время образовался хвст РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T14:18
2026-11-01T14:18
2026-11-01T14:18
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Днем в воскресенье, 1 ноября, очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла почти в два раза за один час, а со стороны Тамани за это время образовался хвст из 150 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. К 13:00 образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 машин.При этом проезда со стороны Тамани ожидают 150 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Очередь на Крымском мосту выросла за час почти в 5 раз
На Крымском мосту заторы с двух сторон - в очереди 235 машин