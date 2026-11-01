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Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября
Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября
В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме -... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T09:01
2026-11-01T09:01
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севастополь
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энергосистема крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу также свободен.Главное в Крыму и Севастополе на утро 30октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на воскресенье беспилотную опасность не объявляли.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 1 ноября нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Недостаточный объем электричества, поступающего на полуостров по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова, сообщили в "Крымэнерго".1 ноября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Продажа началась с 8 утра.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города. "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение. Действующее расписание здесь", - сказано в сообщении.Троллейбусы и автобусы всех маршрутов работают на всех маршрутах по расписанию выходного дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, новости, крымский мост, энергосистема крыма, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября

Новости Крыма и Севастополя на утро 1 ноября

09:01 01.11.2026
 
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Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ночь на воскресенье прошла спокойно, беспилотную опасность и воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром проезд по мостовому переходу также свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 30октября - в подборке РИА Новости Крым.

Новости Крыма

На территории Крыма в ночь на воскресенье беспилотную опасность не объявляли.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами утром 1 ноября нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Недостаточный объем электричества, поступающего на полуостров по магистральным сетям, исключает возможность применения штатной схемы электроснабжения полуострова, сообщили в "Крымэнерго".
1 ноября в Крыму моторное топливо по фиксированной цене будут продавать на автозаправочных станциях сетей "АТАН" и "ТЭС". Продажа началась с 8 утра.

Новости Севастополя

В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Пассажирские катера и паром ходят через бухту по расписанию, сообщили в дептрансе города.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение. Действующее расписание здесь", - сказано в сообщении.
Троллейбусы и автобусы всех маршрутов работают на всех маршрутах по расписанию выходного дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольНовостиКрымский мостЭнергосистема КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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