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"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября
"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября
Во вторник, 3 ноября, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь искусств", а в среду, в День народного единства, музеи Крыма будут работать бесплатно. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T15:33
2026-11-01T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь искусств", а в среду, в День народного единства, музеи Крыма будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.По ее информации, жителей и гостей полуострова ждет насыщенная вечерняя программа: спектакли, концерты, экскурсии, выставки, творческие мастер-классы, познавательные лекции, квесты, интерактивные события, кинопоказы. Мероприятия в театрах, библиотеках, музеях, концертных и досуговых организациях будут проходить и в онлайн-формате.4 ноября в музеях Крыма посетителей ждет бесплатный доступ к основным экспозициям, будут предложены специальные экскурсионные маршруты и просветительские проекты, рассказала министр.Афиша всех мероприятий доступна на портале "Культура.РФ", также республиканские учреждения культуры опубликовали анонсы на своих сайтах и в соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села Крыма приехали 10 земских работников культурыВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеевЗа месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек
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новости крыма, крым, музеи крыма, культура, общество
"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября

В начале ноября крымчане смогут бесплатно посетить музеи и поучаствовать в "Ночи искусств"

15:33 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей СВО в Перевальном
Музей СВО в Перевальном - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь искусств", а в среду, в День народного единства, музеи Крыма будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.
"Республика Крым 3 ноября присоединится к акции "Ночь искусств". В этом году всероссийское мероприятие пройдет под девизом "В единстве культур — сила народа", подчеркивая важность сохранения и приумножения нашего богатого культурного наследия", - отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
По ее информации, жителей и гостей полуострова ждет насыщенная вечерняя программа: спектакли, концерты, экскурсии, выставки, творческие мастер-классы, познавательные лекции, квесты, интерактивные события, кинопоказы. Мероприятия в театрах, библиотеках, музеях, концертных и досуговых организациях будут проходить и в онлайн-формате.
4 ноября в музеях Крыма посетителей ждет бесплатный доступ к основным экспозициям, будут предложены специальные экскурсионные маршруты и просветительские проекты, рассказала министр.
Афиша всех мероприятий доступна на портале "Культура.РФ", также республиканские учреждения культуры опубликовали анонсы на своих сайтах и в соцсетях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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