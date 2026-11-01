https://crimea.ria.ru/20261101/noch-iskusstv-i-besplatnye-muzei-ozhidayut-krymchan-v-nachale-noyabrya-1160692153.html

"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября

"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026

"Ночь искусств" и бесплатные музеи ожидают крымчан в начале ноября

Во вторник, 3 ноября, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь искусств", а в среду, в День народного единства, музеи Крыма будут работать бесплатно. Об этом... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T15:33

2026-11-01T15:33

2026-11-01T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 3 ноября, в Крыму пройдет всероссийская акция "Ночь искусств", а в среду, в День народного единства, музеи Крыма будут работать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.По ее информации, жителей и гостей полуострова ждет насыщенная вечерняя программа: спектакли, концерты, экскурсии, выставки, творческие мастер-классы, познавательные лекции, квесты, интерактивные события, кинопоказы. Мероприятия в театрах, библиотеках, музеях, концертных и досуговых организациях будут проходить и в онлайн-формате.4 ноября в музеях Крыма посетителей ждет бесплатный доступ к основным экспозициям, будут предложены специальные экскурсионные маршруты и просветительские проекты, рассказала министр.Афиша всех мероприятий доступна на портале "Культура.РФ", также республиканские учреждения культуры опубликовали анонсы на своих сайтах и в соцсетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В села Крыма приехали 10 земских работников культурыВ Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеевЗа месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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