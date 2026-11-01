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Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ

Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T08:35

2026-11-01T08:35

2026-11-01T08:35

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, украина, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу