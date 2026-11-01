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Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ
Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T08:35
2026-11-01T08:35
2026-11-01T08:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, украина, новости сво, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ
Над Россией за ночь сбито 235 дронов ВСУ - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи (с 20.00 мск 31 октября до 8.00 мск 1 ноября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
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