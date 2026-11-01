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Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки
Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки
За сутки над регионами России сбили 391 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T13:35
2026-11-01T13:35
2026-11-01T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За сутки над регионами России сбили 391 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары совершались оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки
За сутки над Россией сбили 391 украинский беспилотный летательный аппарат