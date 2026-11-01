https://crimea.ria.ru/20261101/nad-regionami-rossii-sbili-pochti-400-dronov-vsu-za-sutki-1160689283.html

Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки

Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Над регионами России сбили почти 400 дронов ВСУ за сутки

За сутки над регионами России сбили 391 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T13:35

2026-11-01T13:35

2026-11-01T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За сутки над регионами России сбили 391 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения и запуска дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары совершались оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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министерство обороны рф, новости сво, украина, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости