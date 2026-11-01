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На "Холме Славы" в Ялте появится мемориал участникам СВО
На "Холме Славы" в Ялте появится мемориал участникам СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2026
На "Холме Славы" в Ялте появится мемориал участникам СВО
В Ялте на территории "Холма Славы" планируется создать мемориал в память об участниках специальной военной операции. Об этом сообщила врио главы администрации... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T12:13
2026-11-01T12:13
2026-11-01T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте на территории "Холма Славы" планируется создать мемориал в память об участниках специальной военной операции. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Шевченко также рассказала о предложении установить в Пионерском парке цифровое информационное табло, где можно будет получить информацию о земляках, принимавших участие в СВО и погибших при исполнении воинского долга.Мемориал "Холм Славы" расположен на холме Дарсан на высоте 110 метров над уровнем моря. Это внушительных размеров кольцо, в центре которого горит Вечный огонь. Со внутренней его стороны на живых смотрят бессмертные – красногвардейцы, подпольщики, партизаны, моряки-черноморцы, чьи лица высечены в белом инкерманском камне. "Павшим за Родину – слава!", – провозглашает надпись на языках 15 республик Советского Союза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится Аллея памяти воинов-интернационалистов и воинов СВОУлицы Севастополя назовут в честь погибших бойцов спецоперацииВ Курской области назначили первого в РФ омбудсмена по правам участников СВО
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ялта, память, новости сво, герои сво, участники сво, история, крым, светлана шевченко, новости крыма
На "Холме Славы" в Ялте появится мемориал участникам СВО
На территории "Холма Славы" в Ялте планируется создать мемориал участникам спецоперации