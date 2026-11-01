https://crimea.ria.ru/20261101/krymskiy-most-seychas---situatsiya-na-1500-voskresenya-1160692065.html

Крымский мост сейчас - ситуация на 15.00 воскресенья

Крымский мост сейчас - ситуация на 15.00 воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Крымский мост сейчас - ситуация на 15.00 воскресенья

Более 300 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очереди образовались с двух сторон от транспортного перехода. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T15:04

2026-11-01T15:04

2026-11-01T15:34

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более 300 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очереди образовались с двух сторон от транспортного перехода. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. К 13:00 образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 машин. Через час очереди были уже с двух сторон от моста.В очереди со стороны Керчи стоят 105 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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