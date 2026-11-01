Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья
На Крымском мосту сохраняется большая очередь
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более 400 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очередь сохраняется со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. К 13:00 образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 машин. Через час очереди были уже с двух сторон от моста. В 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани были 220 транспортных средств, со стороны Керчи - 105 автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.