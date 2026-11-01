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Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья
Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья
Более 400 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очередь сохраняется со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T19:07
2026-11-01T19:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керченский пролив
керчь
новости крыма
крым
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более 400 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очередь сохраняется со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. К 13:00 образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 машин. Через час очереди были уже с двух сторон от моста. В 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани были 220 транспортных средств, со стороны Керчи - 105 автомобилей.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, крым, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья

На Крымском мосту сохраняется большая очередь

19:07 01.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более 400 машин ожидают проезда по Крымскому мосту. Очередь сохраняется со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. К 13:00 образовалась очередь со стороны Керчи – проезда ожидали 50 машин. Через час очереди были уже с двух сторон от моста. В 15:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани были 220 транспортных средств, со стороны Керчи - 105 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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