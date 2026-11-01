https://crimea.ria.ru/20261101/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-obedu-voskresenya-1160689616.html
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова начала очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T13:07
2026-11-01T13:07
2026-11-01T13:07
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова начала очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья