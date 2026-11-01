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Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261101/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-obedu-voskresenya-1160689616.html
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова начала очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T13:07
2026-11-01T13:07
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова начала очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка к обеду воскресенья

13:07 01.11.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра на выезде с полуострова начала очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 13.00 воскесенья.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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