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Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных
Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных
Крым получил партию федеральной вакцины против бешенства животных. Вакцинировать ею будут домашних и сельскохозяйственных животных, сообщили в госкомитете... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T16:02
2026-11-01T16:02
бешенство в крыму
вакцина
вакцинация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Крым получил партию федеральной вакцины против бешенства животных. Вакцинировать ею будут домашних и сельскохозяйственных животных, сообщили в госкомитете ветеринарии РК.В госкомитете отметили, что полученные препараты будут направлены на обеспечение проведения ветеринарных мероприятий в целях формирования устойчивой системы профилактики бешенства и поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории региона.Ранее сообщалось, что ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собакЦентр ветеринарии Республики Крым ликвидируют
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РИА Новости Крым
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бешенство в крыму, вакцина, вакцинация, новости крыма, крым
Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных

Партию федеральной вакцины против бешенства животных получили в Крыму

16:02 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Крым получил партию федеральной вакцины против бешенства животных. Вакцинировать ею будут домашних и сельскохозяйственных животных, сообщили в госкомитете ветеринарии РК.
"Поступление лекарственных средств позволит обеспечить своевременное проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику бешенства домашних и сельскохозяйственных животных… Заболевание представляет серьезную угрозу не только для животных, но и для здоровья и жизни человека", - говорится в сообщении.
В госкомитете отметили, что полученные препараты будут направлены на обеспечение проведения ветеринарных мероприятий в целях формирования устойчивой системы профилактики бешенства и поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории региона.
Ранее сообщалось, что ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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