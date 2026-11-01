https://crimea.ria.ru/20261101/krym-poluchil-federalnuyu-vaktsinu-ot-beshenstva-zhivotnykh-1160692413.html

Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных

Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Крым получил федеральную вакцину от бешенства животных

Крым получил партию федеральной вакцины против бешенства животных. Вакцинировать ею будут домашних и сельскохозяйственных животных, сообщили в госкомитете... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T16:02

2026-11-01T16:02

2026-11-01T16:02

бешенство в крыму

вакцина

вакцинация

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Крым получил партию федеральной вакцины против бешенства животных. Вакцинировать ею будут домашних и сельскохозяйственных животных, сообщили в госкомитете ветеринарии РК.В госкомитете отметили, что полученные препараты будут направлены на обеспечение проведения ветеринарных мероприятий в целях формирования устойчивой системы профилактики бешенства и поддержания стабильной эпизоотической обстановки на территории региона.Ранее сообщалось, что ежегодно в Крыму по поводу укусов животных за медицинской помощью обращаются около 6,5 тысячи человек, из них более тысячи получают курс антирабических прививок. Специалисты назвали ситуацию по бешенству на полуострове напряженной из-за увеличения числа бездомных собак и кошек, а также отказа владельцев животных прививать своих питомцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем можно заразиться от бездомных животных – перечень болезнейВ ГД обсуждают инициативу о безвозвратном отлове бездомных собакЦентр ветеринарии Республики Крым ликвидируют

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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