Рейтинг@Mail.ru
Как не заболеть гриппом всей семьей - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261101/kak-ne-zabolet-grippom-vsey-semey-1160685927.html
Как не заболеть гриппом всей семьей
Как не заболеть гриппом всей семьей - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Как не заболеть гриппом всей семьей
Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T20:56
2026-11-01T20:56
совет эксперта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/09/1d/1124665546_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_25180fa8201f3bdee4f36eade0ce4e5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире помогут другим членам семьи не заразиться гриппом, рассказал РИА Новости врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса гриппа особенно высок в первые сутки после проявления симптомов, поэтому принимать меры защиты нужно сразу.По его словам, необходимо каждые два часа проветривать квартиру, так как в закрытом помещении концентрация вирусных частиц постепенно растет, а свежий воздух поможет ее снизить. Также стоит следить за температурой и влажностью воздуха в квартире: оптимальная влажность составляет 40-60%, температура - 18-22 градуса.Жамбеев добавил, что больному лучше выделить отдельные посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье, - это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи."Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через две недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона", - посоветовал специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261029/v-natsionalnyy-kalendar-privivok-vklyuchat-novuyu-vaktsinu-1160616267.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/09/1d/1124665546_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c9b4680ba6217d8ede2da6427b828800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта
Как не заболеть гриппом всей семьей

Как не заболеть гриппом всей семьей - совет эксперта

20:56 01.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире помогут другим членам семьи не заразиться гриппом, рассказал РИА Новости врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.
Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса гриппа особенно высок в первые сутки после проявления симптомов, поэтому принимать меры защиты нужно сразу.
"В первую очередь, стоит сократить близкие контакты с заболевшим и по возможности держаться от него на расстоянии не менее метра. При выходе в общие комнаты больному лучше надевать медицинскую маску. При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой или локтем, использованную салфетку сразу выбрасывать", - указал Жамбеев.
По его словам, необходимо каждые два часа проветривать квартиру, так как в закрытом помещении концентрация вирусных частиц постепенно растет, а свежий воздух поможет ее снизить. Также стоит следить за температурой и влажностью воздуха в квартире: оптимальная влажность составляет 40-60%, температура - 18-22 градуса.
"Чтобы не дать вирусу гриппа распространиться, нужно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать их спиртовым антисептиком, особенно до и после контакта с заболевшим и его вещами. Также следует не реже двух раз в день дезинфицировать дверные ручки, выключатели, столы, телефоны и пульты", - отметил врач.
Жамбеев добавил, что больному лучше выделить отдельные посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье, - это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи.
"Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через две недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона", - посоветовал специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
29 октября, 15:10
В Национальный календарь прививок включат новую вакцину
 
Совет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:23Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
23:09Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
21:33Предотвращение теракта в Москве и восстаноительные работы в Ялте – главное
21:13Зеленский попросил Эрдогана организовать ему встречу с Путиным в Турции
21:05Сборная России заняла второе место в чемпионате мира по спортивной борьбе
20:56Как не заболеть гриппом всей семьей
20:43Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение
20:35В небе над Россией сбили 47 украинских дронов
20:02Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта
19:46В Севастополе назначили стипендии школьникам и молодым ученым
19:32Заменит ли белая икра красную или черную в условиях дефицита – мнение
19:07Крымский мост сейчас - ситуация к вечеру воскресенья
18:52В Подмосковье госпитализировали мужчину с оспой обезьян
18:45Паштет из рапаны и десерт "Черное море": в Крыму готовят книгу рецептов
18:33Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму
18:06Встреча с предзимьем: погода в Крыму на следующую неделю
17:42Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году
17:28Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ 0:47
17:12В Черном море атаковано судно с грузом для ВСУ
16:58В Симферополе перевернулся грузовик
Лента новостейМолния