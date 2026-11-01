https://crimea.ria.ru/20261101/kak-ne-zabolet-grippom-vsey-semey-1160685927.html

Как не заболеть гриппом всей семьей

Как не заболеть гриппом всей семьей - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Как не заболеть гриппом всей семьей

Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T20:56

2026-11-01T20:56

2026-11-01T20:56

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире помогут другим членам семьи не заразиться гриппом, рассказал РИА Новости врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса гриппа особенно высок в первые сутки после проявления симптомов, поэтому принимать меры защиты нужно сразу.По его словам, необходимо каждые два часа проветривать квартиру, так как в закрытом помещении концентрация вирусных частиц постепенно растет, а свежий воздух поможет ее снизить. Также стоит следить за температурой и влажностью воздуха в квартире: оптимальная влажность составляет 40-60%, температура - 18-22 градуса.Жамбеев добавил, что больному лучше выделить отдельные посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье, - это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи."Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через две недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона", - посоветовал специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261029/v-natsionalnyy-kalendar-privivok-vklyuchat-novuyu-vaktsinu-1160616267.html

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совет эксперта