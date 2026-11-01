https://crimea.ria.ru/20261101/kak-ne-zabolet-grippom-vsey-semey-1160685927.html
Как не заболеть гриппом всей семьей
Как не заболеть гриппом всей семьей - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Как не заболеть гриппом всей семьей
Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T20:56
2026-11-01T20:56
2026-11-01T20:56
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире помогут другим членам семьи не заразиться гриппом, рассказал РИА Новости врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса гриппа особенно высок в первые сутки после проявления симптомов, поэтому принимать меры защиты нужно сразу.По его словам, необходимо каждые два часа проветривать квартиру, так как в закрытом помещении концентрация вирусных частиц постепенно растет, а свежий воздух поможет ее снизить. Также стоит следить за температурой и влажностью воздуха в квартире: оптимальная влажность составляет 40-60%, температура - 18-22 градуса.Жамбеев добавил, что больному лучше выделить отдельные посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье, - это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи."Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через две недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона", - посоветовал специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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совет эксперта
Как не заболеть гриппом всей семьей
Как не заболеть гриппом всей семьей - совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Сокращение контактов с заболевшим, мытье рук с мылом и использование антисептика, регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности в квартире помогут другим членам семьи не заразиться гриппом, рассказал РИА Новости врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев.
Специалист подчеркнул, что риск передачи вируса гриппа особенно высок в первые сутки после проявления симптомов, поэтому принимать меры защиты нужно сразу.
"В первую очередь, стоит сократить близкие контакты с заболевшим и по возможности держаться от него на расстоянии не менее метра. При выходе в общие комнаты больному лучше надевать медицинскую маску. При кашле и чихании нужно прикрывать рот и нос салфеткой или локтем, использованную салфетку сразу выбрасывать", - указал Жамбеев.
По его словам, необходимо каждые два часа проветривать квартиру, так как в закрытом помещении концентрация вирусных частиц постепенно растет, а свежий воздух поможет ее снизить. Также стоит следить за температурой и влажностью воздуха в квартире: оптимальная влажность составляет 40-60%, температура - 18-22 градуса.
"Чтобы не дать вирусу гриппа распространиться, нужно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать их спиртовым антисептиком, особенно до и после контакта с заболевшим и его вещами. Также следует не реже двух раз в день дезинфицировать дверные ручки, выключатели, столы, телефоны и пульты", - отметил врач.
Жамбеев добавил, что больному лучше выделить отдельные посуду, полотенца, зубную щетку и постельное белье, - это сократит число общих предметов, через которые вирус может попасть на руки других членов семьи.
"Защититься от гриппа заранее помогает вакцинация. Антитела формируются примерно через две недели после прививки, поэтому вакцинироваться лучше до начала сезона", - посоветовал специалист.
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