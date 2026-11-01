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Где заправиться в Крыму 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Где заправиться в Крыму 1 ноября
Где заправиться в Крыму 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Где заправиться в Крыму 1 ноября
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 1 ноября на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T07:37
2026-11-01T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 1 ноября на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 1 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении. С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район. С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК. Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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минтопэнерго крыма, крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму, бензин
Где заправиться в Крыму 1 ноября

Где заправиться в Крыму 1 ноября – актуальные данные

07:37 01.11.2026 (обновлено: 08:27 01.11.2026)
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 1 ноября на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"Реализация моторного топлива 1 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении.
С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район. С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК.
Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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