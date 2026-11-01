https://crimea.ria.ru/20261101/gde-zapravitsya-v-krymu-1-noyabrya-1160685327.html

Где заправиться в Крыму 1 ноября

Где заправиться в Крыму 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Где заправиться в Крыму 1 ноября

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 1 ноября на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T07:37

2026-11-01T07:37

2026-11-01T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут продавать в Крыму в воскресенье, 1 ноября на автозаправках сети ТЭС и АТАН. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма."Реализация моторного топлива 1 ноября осуществляется: с 8:00 часов АИ-92, АИ-95, ДТ на АЗС "АТАН", – сказано в сообщении. С 14:00 АИ-95 можно купить на АЗС "ТЭС" по трассе Таврида: Симферопольский район, Белогорский район, Кировский район, Ленинский район. С 15:00 - АИ-95 на АЗС "ТЭС" в районах: Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Нижнегорский, Бахчисарайский, в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Сакском районе, на ЮБК. Данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru , по мере поступления данных от нефтетрейдеров. В министерстве рекомендовали перед выездом проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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