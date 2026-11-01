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Эвакуированных жителей Алешек приняли в пункте временного размещения на Кубани

Эвакуированных жителей Алешек приняли в пункте временного размещения на Кубани - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Эвакуированных жителей Алешек приняли в пункте временного размещения на Кубани

Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T14:36

2026-11-01T14:36

2026-11-01T14:56

алешки

гуманитарная миссия в алешках

кубань

краснодарский край

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.На территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания, рассказали в пресс-службе.Там отметили, что эвакуированных встретили волонтеры. Им помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках принадлежит первой леди США Меланье Трамп.В связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04.00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.Основными задачами миссии являлись доставка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населенный пункт. Как заявил президент России Владимир Путин, гуманитарная операция направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.В гуманитарной миссии также принял участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. За ходом операции наблюдали более 50 журналистов из разных стран.Как сообщила Яна Лантратова, обе стороны отметили высокую организацию миссии. Она прошла без каких-либо эксцессов и завершилась 30 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Алешек вывезли в шесть раз больше планируемого числа животных – Олег ЗубковЖителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлиникеЭвакуированных жителей Алешек разместили в Крыму

https://crimea.ria.ru/20261101/vyvezennym-iz-aleshek-lyudyam-pomogayut-v-krymu-s-dokumentami-i-vyplatami-1160691519.html

алешки

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алешки, гуманитарная миссия в алешках, кубань, краснодарский край, новости, херсонская область