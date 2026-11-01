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Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе
Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе
18-летний водитель и двое 17-летних пассажиров пострадали в результате ДТП в Симферополе. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T11:55
2026-11-01T11:55
2026-11-01T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 18-летний водитель и двое 17-летних пассажиров пострадали в результате ДТП в Симферополе. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.Авария произошла около 18:00 в субботу, 31 октября, на улице Москалева. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 18-летний водитель, занесло на дороге, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с Skoda Octavia.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП. Ход проверки взят под контроль, отметили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина скорой помощи сбила пешехода в СимферополеМаршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человекВ Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе
Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками в Симферополе