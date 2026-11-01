https://crimea.ria.ru/20261101/dvoe-podrostkov-postradali-v-dtp-s-inomarkami-v-simferopole-1160688344.html

Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе

Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Двое подростков пострадали в ДТП с иномарками в Симферополе

18-летний водитель и двое 17-летних пассажиров пострадали в результате ДТП в Симферополе. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T11:55

2026-11-01T11:55

2026-11-01T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 18-летний водитель и двое 17-летних пассажиров пострадали в результате ДТП в Симферополе. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.Авария произошла около 18:00 в субботу, 31 октября, на улице Москалева. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 18-летний водитель, занесло на дороге, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с Skoda Octavia.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП. Ход проверки взят под контроль, отметили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина скорой помощи сбила пешехода в СимферополеМаршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человекВ Крыму под Бахчисараем легковушка насмерть сбила пешехода

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симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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