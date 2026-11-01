https://crimea.ria.ru/20261101/dostuchatsya-kto-pomozhet-spasti-detey-ot-verbovki--mnenie-1160629337.html

Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение

Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Достучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение

Чтобы максимально обезопасить юных граждан России от возможной вербовки украинскими спецслужбами для совершения преступлений, необходимо объяснять им методы... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T20:43

2026-11-01T20:43

2026-11-01T20:43

мнения

иван пятибратов

интернет

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киберпреступность

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Чтобы максимально обезопасить юных граждан России от возможной вербовки украинскими спецслужбами для совершения преступлений, необходимо объяснять им методы врага и связанные с ними риски всеми доступными и возможными способами по имеющимся информационным каналам, привлекая для этой цели лидеров общественного мнения – популярных у молодежи блогеров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.29 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили, что за почти 1,5 года в разных регионах России задержаны 56 россиян в возрасте от 12 до 24 лет, которые являлись пользователями Telegram-сервиса "Дайвинчик" и под психологическим воздействием представителей украинской разведки совершили преступления, в том числе теракты.По мнению Пятибратова, информация о том, какими способами действует враг, как входит в доверие, оказывает психологическое давление и заставляет молодых людей, подростков и даже детей совершать преступления, должна идти "из всех утюгов".Поскольку такая информация должна быть повсеместной, то исключать социальные сети из этого процесса нельзя, считает он."Не обязательно делать это в запрещенных соцсетях – у нас есть незапрещенные социальные сети, в которых доступ может быть ограничен, но он не является нелегальным при этом. Потому что телевизор смотрит категория возрастная", – выразил мнение собеседник.Причем передавать такую информацию, "упаковывая" ее в нужный вид, чтобы она непременно была не просто услышана, но и понята, с успехом могли бы так называемые ЛОМы, то есть лидеры общественного мнения, включая популярных у молодежи блогеров, считает Пятибратов."Можно попытаться заходить через ЛОМов, через лидеров общественного мнения, через блогеров, которых они (молодежь – ред.) смотрят. Потому что их используют же в политических целях, для донесения тех или иных месседжей, например, про важность участия в выборах. Так почему бы не использовать их (блогеров и ЛОМов – ред.) в том числе и для этого (информирования молодежи о способах вербовки – ред.)?" – сказал Пятибратов.При этом наказание за преступление, о недопустимости совершения которого молодой человек знал, должно быть строгим, невзирая на возраст, считает гость эфира.На днях постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме защиты детей в вооруженных конфликтах сообщил, что украинские спецслужбы вербуют для совершения поджогов и диверсий несовершеннолетних граждан России через популярные у молодежи чат-боты, а также мессенджер Telegram.Дипломат рассказал, что вербовщики знакомятся с несовершеннолетними юношами под видом девушек и отправляют им фишинговые ссылки с просьбой сообщить геолокацию домов, школ, торговых центров и прочих объектов, после чего с подростками связываются люди под видом сотрудников правоохранительных органов, склоняя подростков к совершению преступлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытаются "шатать" Крым: как западные спецслужбы вербуют агентовШла на теракты с собственными детьми: кого и почему в Крыму удается вербовать УкраинеЧлены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, иван пятибратов, интернет, мессенджеры, соцсети, киберпреступность, кибербезопасность