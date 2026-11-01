https://crimea.ria.ru/20261101/delikates-na-novyy-god-chto-budet-s-tsenami-na-krasnuyu-ikru-v-dekabre-1160656379.html

Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре

Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре

Цена на красную икру в России не успеет взлететь к Новому году, поскольку этот товар может закончиться уже к середине декабря. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T10:45

2026-11-01T10:45

2026-11-01T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Цена на красную икру в России не успеет взлететь к Новому году, поскольку этот товар может закончиться уже к середине декабря. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.Савельев напомнил, что в лососевую путину в этом году красной икры заготовили мало, поэтому цены на нее изначально высоки.При этом оператор маркировки "Честный Знак" – Центр развития перспективных технологий еще в сентябре сообщал, что с 20 мая, когда началась путина, и до 7 сентября, в оборот было введено 2 600 тонн, добавил он."То есть этой икрой уже полгода торгуют. Соответственно, при спросе, который оценивается в 12 – 15 тысяч тонн, легко посчитать, что к середине – концу декабря распродадут всю икру. Поэтому мне кажется, цены уже сформировались, и по этим ценам она и до нового года и уйдет", – считает Савельев.Он уточнил, что имеет в виду именно свежую икру, добытую в путине 2026 года, а не консервы.Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в октябре заявил, что изменение климата стало основной причиной очень низких показателей лососевой путины в РФ в текущем году и, по его прогнозам, общий объем вылова красной рыбы к концу сезона не превысит 100 тысяч тонн.В свою очередь глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подчеркнула, что уменьшение объемов добычи вызвано исключительно природными факторами, а не действиями регуляторов. И высказала мнение, что в обозримом будущем объемы доступной для россиян красной икры могут сократиться в связи с изменением климата, и это в целом повлияет на изменение ассортимента праздничных товаров, к которым относится и икра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачка В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

икра, красная икра, мнения, новости, рыболовство, прогноз