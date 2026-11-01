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Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре
Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре
Цена на красную икру в России не успеет взлететь к Новому году, поскольку этот товар может закончиться уже к середине декабря. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T10:45
2026-11-01T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Цена на красную икру в России не успеет взлететь к Новому году, поскольку этот товар может закончиться уже к середине декабря. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.Савельев напомнил, что в лососевую путину в этом году красной икры заготовили мало, поэтому цены на нее изначально высоки.При этом оператор маркировки "Честный Знак" – Центр развития перспективных технологий еще в сентябре сообщал, что с 20 мая, когда началась путина, и до 7 сентября, в оборот было введено 2 600 тонн, добавил он."То есть этой икрой уже полгода торгуют. Соответственно, при спросе, который оценивается в 12 – 15 тысяч тонн, легко посчитать, что к середине – концу декабря распродадут всю икру. Поэтому мне кажется, цены уже сформировались, и по этим ценам она и до нового года и уйдет", – считает Савельев.Он уточнил, что имеет в виду именно свежую икру, добытую в путине 2026 года, а не консервы.Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в октябре заявил, что изменение климата стало основной причиной очень низких показателей лососевой путины в РФ в текущем году и, по его прогнозам, общий объем вылова красной рыбы к концу сезона не превысит 100 тысяч тонн.В свою очередь глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подчеркнула, что уменьшение объемов добычи вызвано исключительно природными факторами, а не действиями регуляторов. И высказала мнение, что в обозримом будущем объемы доступной для россиян красной икры могут сократиться в связи с изменением климата, и это в целом повлияет на изменение ассортимента праздничных товаров, к которым относится и икра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на рыбу в России: ФАС примет меры в случае необоснованного скачка В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
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икра, красная икра, мнения, новости, рыболовство, прогноз
Деликатес на Новый год: что будет с ценами на красную икру в декабре
Цена на свежую красную икру не успеет взлететь к Новому году – эксперт
10:45 01.11.2026 (обновлено: 12:31 01.11.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым.
Цена на красную икру в России не успеет взлететь к Новому году, поскольку этот товар может закончиться уже к середине декабря. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Савельев напомнил, что в лососевую путину в этом году красной икры заготовили мало, поэтому цены на нее изначально высоки.
"Россельхознадзор сообщал, что добыли на Дальнем Востоке 5 200 тонн лососевой икры. То есть это 5 200 тонн, которые Россельхознадзор промаркировал и внес в систему "Меркурий". Вот эту цифру надо считать итоговой", – сказал Савельев.
При этом оператор маркировки "Честный Знак" – Центр развития перспективных технологий еще в сентябре сообщал, что с 20 мая, когда началась путина, и до 7 сентября, в оборот было введено 2 600 тонн, добавил он.
"То есть этой икрой уже полгода торгуют. Соответственно, при спросе, который оценивается в 12 – 15 тысяч тонн, легко посчитать, что к середине – концу декабря распродадут всю икру. Поэтому мне кажется, цены уже сформировались, и по этим ценам она и до нового года и уйдет", – считает Савельев.
Он уточнил, что имеет в виду именно свежую икру, добытую в путине 2026 года, а не консервы.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков в октябре заявил, что изменение климата стало основной причиной очень низких показателей лососевой путины в РФ в текущем году и, по его прогнозам, общий объем вылова красной рыбы к концу сезона не превысит 100 тысяч тонн.
В свою очередь глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подчеркнула, что уменьшение объемов добычи вызвано исключительно природными факторами, а не действиями регуляторов. И высказала мнение, что в обозримом будущем объемы доступной для россиян красной икры могут сократиться в связи с изменением климата, и это в целом повлияет на изменение ассортимента праздничных товаров, к которым относится и икра.
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