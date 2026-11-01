https://crimea.ria.ru/20261101/chernogoriya-vvela-vizovyy-rezhim-dlya-rossiyan-1160688091.html

Черногория ввела визовый режим для россиян

Черногория ввела визовый режим для россиян - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Черногория ввела визовый режим для россиян

В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции,... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T11:44

2026-11-01T11:44

2026-11-01T11:44

черногория

россия

безвизовый режим (безвиз)

шенген (шенгенская виза)

европейский союз (ес)

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111858/93/1118589369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d16b6179b2d96855f0c64daf1562b67b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции, говорится в заявлении МИД Черногории.Уточняется, что мера введена для полного согласования визовой политики с ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской АравиейРоссиянам ограничили выдачу шенгенских виз в ЕвросоюзМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год

черногория

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, россия, безвизовый режим (безвиз), шенген (шенгенская виза), европейский союз (ес), новости