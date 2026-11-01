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Черногория ввела визовый режим для россиян
Черногория ввела визовый режим для россиян - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Черногория ввела визовый режим для россиян
В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции,... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T11:44
2026-11-01T11:44
2026-11-01T11:44
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безвизовый режим (безвиз)
шенген (шенгенская виза)
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции, говорится в заявлении МИД Черногории.Уточняется, что мера введена для полного согласования визовой политики с ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской АравиейРоссиянам ограничили выдачу шенгенских виз в ЕвросоюзМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
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черногория, россия, безвизовый режим (безвиз), шенген (шенгенская виза), европейский союз (ес), новости
Черногория ввела визовый режим для россиян
Черногория с 1 ноября ввела визовый режим для граждан России