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Черногория ввела визовый режим для россиян - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Черногория ввела визовый режим для россиян
Черногория ввела визовый режим для россиян - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Черногория ввела визовый режим для россиян
В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции,... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T11:44
2026-11-01T11:44
черногория
россия
безвизовый режим (безвиз)
шенген (шенгенская виза)
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции, говорится в заявлении МИД Черногории.Уточняется, что мера введена для полного согласования визовой политики с ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда вступит в силу безвизовый режим между РФ и Саудовской АравиейРоссиянам ограничили выдачу шенгенских виз в ЕвросоюзМинтруд назвал квоту для трудовых мигрантов на 2026 год
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черногория, россия, безвизовый режим (безвиз), шенген (шенгенская виза), европейский союз (ес), новости
Черногория ввела визовый режим для россиян

Черногория с 1 ноября ввела визовый режим для граждан России

11:44 01.11.2026
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСтраны мира. Черногория
Страны мира. Черногория - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье, 1 ноября, Черногория ввела визовый режим для граждан России. Также он начал действовать для граждан Белоруссии, КНР, Саудовской Аравии и Турции, говорится в заявлении МИД Черногории.
"Правительство Черногории 23 июля 2026 года приняло решение о дополнении постановления о визовом режиме, согласно которому гражданам... Белоруссии, КНР, России, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября необходима виза для въезда в Черногорию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мера введена для полного согласования визовой политики с ЕС.
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ЧерногорияРоссияБезвизовый режим (безвиз)Шенген (Шенгенская виза)Европейский Союз (ЕС)Новости
 
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