https://crimea.ria.ru/20261101/bystro-i-bez-samodeyatelnosti--chto-delat-pri-priznakakh-insulta-1160625663.html

Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта

Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта

При инсульте важно не терять времени и как можно быстрее вызвать пациенту скорую помощь, а для профилактики важны контроль артериального давления, правильное... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T20:02

2026-11-01T20:02

2026-11-01T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. При инсульте важно не терять времени и как можно быстрее вызвать пациенту скорую помощь, а для профилактики важны контроль артериального давления, правильное питание и прогулки. Рекомендации дала главный невролог минздрава Крыма, профессор Лариса Корсунская.Что делать при инсультеПри этом ни в коем случае нельзя ничего предпринимать самостоятельно, подчеркивает доктор. Например, при инсульте у пациента может быть нарушено глотание, и если ему дать воды, можно нанести существенный вред."Ни в коем случае не стоит пытаться давать препараты, снижающие давление: в этот момент клетки мозга испытывают недостаток кислорода, и снижение давления может усугубить ситуацию. Следует обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости расстегнуть верхнюю пуговицу, ослабить узел галстука — и немедленно звонить в скорую", — подчеркнула профессор.Профессор напомнила, что в Крыму действует сеть сосудистых центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных обученными специалистами. У медиков есть ограниченное время, чтобы спасти клетки мозга от недостатка крови и питательных веществ, — всего 4,5 часа. Поэтому важно как можно быстрее доставить человека в специализированный центр.Профилактика инсультаЧто касается профилактики инсульта, по мнению эксперта, она во многом зависит от самого человека. Среди ключевых факторов риска невролог выделила артериальную гипертензию. После 40 лет важно регулярно измерять давление. Ориентир – 120 на 80 в состоянии покоя.Еще один значимый фактор — тромбообразование на фоне повышенного "плохого" холестерина. В этой связи доктор советует не игнорировать диспансеризацию, в рамках которой можно сдать анализы, а затем скорректировать питание. В частности, доктор советует включить в рацион рыбу, овощи и фрукты, отдавать предпочтение растительным маслам, а продукты запекать, варить или тушить вместо жарки. Прогулки, доступные по возрасту нагрузки, походы в горы тоже принесут пользу телу и улучшат настроение, подчеркивает Корсунская.Инсульт в настоящее время является главной проблемой неврологии и занимает второе место в мире в списке причин смертности среди населения. Согласно медицинской статистике, среди всех типов инсульта преобладает ишемический, когда нарушается мозговое кровообращения и повреждаются ткани мозга, это примерно 85% всех случаев, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменчивость крымской погоды повышает риск инсульта – врачСимптомы и профилактика инсультаВ мире выросла средняя продолжительность жизни

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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