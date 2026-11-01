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Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта
Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта
При инсульте важно не терять времени и как можно быстрее вызвать пациенту скорую помощь, а для профилактики важны контроль артериального давления, правильное... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T20:02
2026-11-01T20:02
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. При инсульте важно не терять времени и как можно быстрее вызвать пациенту скорую помощь, а для профилактики важны контроль артериального давления, правильное питание и прогулки. Рекомендации дала главный невролог минздрава Крыма, профессор Лариса Корсунская.Что делать при инсультеПри этом ни в коем случае нельзя ничего предпринимать самостоятельно, подчеркивает доктор. Например, при инсульте у пациента может быть нарушено глотание, и если ему дать воды, можно нанести существенный вред."Ни в коем случае не стоит пытаться давать препараты, снижающие давление: в этот момент клетки мозга испытывают недостаток кислорода, и снижение давления может усугубить ситуацию. Следует обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости расстегнуть верхнюю пуговицу, ослабить узел галстука — и немедленно звонить в скорую", — подчеркнула профессор.Профессор напомнила, что в Крыму действует сеть сосудистых центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных обученными специалистами. У медиков есть ограниченное время, чтобы спасти клетки мозга от недостатка крови и питательных веществ, — всего 4,5 часа. Поэтому важно как можно быстрее доставить человека в специализированный центр.Профилактика инсультаЧто касается профилактики инсульта, по мнению эксперта, она во многом зависит от самого человека. Среди ключевых факторов риска невролог выделила артериальную гипертензию. После 40 лет важно регулярно измерять давление. Ориентир – 120 на 80 в состоянии покоя.Еще один значимый фактор — тромбообразование на фоне повышенного "плохого" холестерина. В этой связи доктор советует не игнорировать диспансеризацию, в рамках которой можно сдать анализы, а затем скорректировать питание. В частности, доктор советует включить в рацион рыбу, овощи и фрукты, отдавать предпочтение растительным маслам, а продукты запекать, варить или тушить вместо жарки. Прогулки, доступные по возрасту нагрузки, походы в горы тоже принесут пользу телу и улучшат настроение, подчеркивает Корсунская.Инсульт в настоящее время является главной проблемой неврологии и занимает второе место в мире в списке причин смертности среди населения. Согласно медицинской статистике, среди всех типов инсульта преобладает ишемический, когда нарушается мозговое кровообращения и повреждаются ткани мозга, это примерно 85% всех случаев, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменчивость крымской погоды повышает риск инсульта – врачСимптомы и профилактика инсультаВ мире выросла средняя продолжительность жизни
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РИА Новости Крым
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4.7
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совет эксперта, минздрав крыма, здоровье, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Быстро и без "самодеятельности" – что делать при признаках инсульта

В минздраве Крыма дли рекомендации по профилактике и лечению инсульта

20:02 01.11.2026
 
© Минздрав КрымаИзмерение давления
Измерение давления
© Минздрав Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. При инсульте важно не терять времени и как можно быстрее вызвать пациенту скорую помощь, а для профилактики важны контроль артериального давления, правильное питание и прогулки. Рекомендации дала главный невролог минздрава Крыма, профессор Лариса Корсунская.

Что делать при инсульте

"К признакам инсульта относятся внезапное нарушение речи, слабость или онемение в руке и/или ноге, перекос лица, резкое головокружение, а иногда и потеря сознания. Если вы заметили такие симптомы, помогите человеку принять удобное положение – лучше уложить его – и немедленно вызовите скорую помощь", – цитирует Корсунскую, пресс-служба минздрава.
При этом ни в коем случае нельзя ничего предпринимать самостоятельно, подчеркивает доктор. Например, при инсульте у пациента может быть нарушено глотание, и если ему дать воды, можно нанести существенный вред.
"Ни в коем случае не стоит пытаться давать препараты, снижающие давление: в этот момент клетки мозга испытывают недостаток кислорода, и снижение давления может усугубить ситуацию. Следует обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости расстегнуть верхнюю пуговицу, ослабить узел галстука — и немедленно звонить в скорую", — подчеркнула профессор.
Профессор напомнила, что в Крыму действует сеть сосудистых центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных обученными специалистами. У медиков есть ограниченное время, чтобы спасти клетки мозга от недостатка крови и питательных веществ, — всего 4,5 часа. Поэтому важно как можно быстрее доставить человека в специализированный центр.

Профилактика инсульта

Что касается профилактики инсульта, по мнению эксперта, она во многом зависит от самого человека. Среди ключевых факторов риска невролог выделила артериальную гипертензию. После 40 лет важно регулярно измерять давление. Ориентир – 120 на 80 в состоянии покоя.
"К огромному сожалению, артериальная гипертензия в большинстве случаев бессимптомна. Не ждите, пока заболит голова или появится другой дискомфорт. Если вы регулярно отмечаете повышенное давление, обратитесь к врачу: артериальную гипертензию можно и нужно лечить", – подчеркнула специалист.
Еще один значимый фактор — тромбообразование на фоне повышенного "плохого" холестерина. В этой связи доктор советует не игнорировать диспансеризацию, в рамках которой можно сдать анализы, а затем скорректировать питание. В частности, доктор советует включить в рацион рыбу, овощи и фрукты, отдавать предпочтение растительным маслам, а продукты запекать, варить или тушить вместо жарки. Прогулки, доступные по возрасту нагрузки, походы в горы тоже принесут пользу телу и улучшат настроение, подчеркивает Корсунская.
Инсульт в настоящее время является главной проблемой неврологии и занимает второе место в мире в списке причин смертности среди населения. Согласно медицинской статистике, среди всех типов инсульта преобладает ишемический, когда нарушается мозговое кровообращения и повреждаются ткани мозга, это примерно 85% всех случаев, сообщалось ранее.
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