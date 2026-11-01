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Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму
Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму
Более тысячи крымчан-участников специальной военной операции и членов их семей зачислены в колледжи и вузы республики в 2026 году. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T18:33
2026-11-01T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи крымчан-участников специальной военной операции и членов их семей зачислены в колледжи и вузы республики в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Крыма.Отмечается, что самыми востребованными сферами среди них являются юриспруденция, строительство, лечебное и сестринское дело, кораблестроение. Наибольший приток бойцов СВО в системе среднего профессионального образования фиксируется по техническим и агротехнологическим направлениям.По информации министра науки и образования РК Валентины Лаврик, за каждым студентом из числа участников СВО закреплен наставник. Обучающимся этой категории предоставляется возможность индивидуального плана обучения, продления сроков сдачи сессии с учетом необходимости прохождения лечения, реабилитации или выполнения служебных обязанностей."Приемная кампания текущего года показала, что действующие механизмы обеспечивают реальную доступность образования для участников СВО и их детей. К тому же, меры поддержки в этой сфере носят комплексный характер и охватывают не только сам процесс образования, но и организацию питания, проживания, а также психологическое сопровождение и материальное обеспечение", - отметила в свою очередь вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Ранее сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВОВ Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВОПоддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
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новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, образование в россии
Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму
Высшее и среднее образование в Крыму получают 3 тысячи участников СВО и членов их семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи крымчан-участников специальной военной операции и членов их семей зачислены в колледжи и вузы республики в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Крыма.
"В рамках приемной кампании 2026 года в Крыму зачислены в вузы и колледжи более 1 тысячи жителей республики из числа участников СВО и членов их семей. Всего в настоящее время высшее и среднее профессиональное образование получают более 3 тысяч крымчан этой категории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми востребованными сферами среди них являются юриспруденция, строительство, лечебное и сестринское дело, кораблестроение. Наибольший приток бойцов СВО в системе среднего профессионального образования фиксируется по техническим и агротехнологическим направлениям.
По информации министра науки и образования РК Валентины Лаврик, за каждым студентом из числа участников СВО закреплен наставник. Обучающимся этой категории предоставляется возможность индивидуального плана обучения, продления сроков сдачи сессии с учетом необходимости прохождения лечения, реабилитации или выполнения служебных обязанностей.
"Приемная кампания текущего года показала, что действующие механизмы обеспечивают реальную доступность образования для участников СВО и их детей. К тому же, меры поддержки в этой сфере носят комплексный характер и охватывают не только сам процесс образования, но и организацию питания, проживания, а также психологическое сопровождение и материальное обеспечение", - отметила в свою очередь вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
Ранее сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности
для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.
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