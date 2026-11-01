https://crimea.ria.ru/20261101/bolee-3000-skolko-boytsov-svo-i-ikh-rodnykh-poluchayut-obrazovanie-v-krymu-1160693831.html

Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму

Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Более 3000: сколько бойцов СВО и их родных получают образование в Крыму

Более тысячи крымчан-участников специальной военной операции и членов их семей зачислены в колледжи и вузы республики в 2026 году. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T18:33

2026-11-01T18:33

2026-11-01T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Более тысячи крымчан-участников специальной военной операции и членов их семей зачислены в колледжи и вузы республики в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты Крыма.Отмечается, что самыми востребованными сферами среди них являются юриспруденция, строительство, лечебное и сестринское дело, кораблестроение. Наибольший приток бойцов СВО в системе среднего профессионального образования фиксируется по техническим и агротехнологическим направлениям.По информации министра науки и образования РК Валентины Лаврик, за каждым студентом из числа участников СВО закреплен наставник. Обучающимся этой категории предоставляется возможность индивидуального плана обучения, продления сроков сдачи сессии с учетом необходимости прохождения лечения, реабилитации или выполнения служебных обязанностей."Приемная кампания текущего года показала, что действующие механизмы обеспечивают реальную доступность образования для участников СВО и их детей. К тому же, меры поддержки в этой сфере носят комплексный характер и охватывают не только сам процесс образования, но и организацию питания, проживания, а также психологическое сопровождение и материальное обеспечение", - отметила в свою очередь вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Ранее сообщалось, что в сфере образования России создаются новые возможности для участников СВО. С этого года им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВОВ Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВОПоддержку участников СВО пропишут в нацпроектах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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