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Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T23:23
2026-11-01T23:23
алексей кулемзин
донецк
донецкая народная республика (днр)
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем канале в МАКС, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго".Кулемзин отметил, что проводятся работы по восстановлению электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецк
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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света

Поздно вечером в воскресенье все районы Донецка были частично обесточены

23:23 01.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем канале в МАКС, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго".
"Частично во всех районах Донецка обесточено 1890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов", – написал он.
Кулемзин отметил, что проводятся работы по восстановлению электроснабжения.
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Лампы - РИА Новости, 1920, 01.11.2026
23:09
Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
 
Алексей КулемзинДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Отключение электроэнергииНовости
 
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23:23Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
23:09Жителей Алупки предупредили о графике энергоснабжения "3 через 6"
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