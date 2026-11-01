https://crimea.ria.ru/20261101/bolee-276-tysyach-zhiteley-donetska-ostalis-bez-sveta-1160697104.html

Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света

Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света

Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 01.11.2026

2026-11-01T23:23

2026-11-01T23:23

2026-11-01T23:23

алексей кулемзин

донецк

донецкая народная республика (днр)

отключение электроэнергии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем канале в МАКС, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго".Кулемзин отметил, что проводятся работы по восстановлению электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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донецк

донецкая народная республика (днр)

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2026

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости