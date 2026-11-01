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Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T23:23
2026-11-01T23:23
2026-11-01T23:23
алексей кулемзин
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донецкая народная республика (днр)
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света поздно вечером в воскресенье, 1 ноября. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в своем канале в МАКС, ссылаясь на информацию "Донецкэнерго".Кулемзин отметил, что проводятся работы по восстановлению электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецк
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алексей кулемзин, донецк, донецкая народная республика (днр), отключение электроэнергии, новости
Более 276 тысяч жителей Донецка остались без света
Поздно вечером в воскресенье все районы Донецка были частично обесточены