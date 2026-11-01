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Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг" - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
В этот день был спущен на воду легендарный крейсер "Варяг", который 122 года назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) участвовал и... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T11:11
2026-11-01T11:11
2026-11-01T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В этот день был спущен на воду легендарный крейсер "Варяг", который 122 года назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) участвовал и прославился в одном из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, россия, армия и флот, инфографика, военно-морской флот рф
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" – инфографика