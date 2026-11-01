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Беспорядки в Швейцарии: что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2026
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Беспорядки в Швейцарии: что известно
Беспорядки в Швейцарии: что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2026
Беспорядки в Швейцарии: что известно
В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы,... РИА Новости Крым, 01.11.2026
2026-11-01T10:15
2026-11-01T10:15
видео
швейцария
протесты
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету 20 Minuten.Отмечается, что протестующие выступали против войны в секторе Газа, фашизма, а также действий правоохранительных органов. Материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро, отмечается в статье.Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.Ранее сообщалось, что около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нацииВ центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтовТакого ужаса Европа не видела со времен нашествия гуннов - эксперт о протестах
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В Цюрихе вспыхнули беспорядки левых радикалов
В Цюрихе вспыхнули беспорядки левых радикалов
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видео, швейцария, протесты, новости, происшествия
Беспорядки в Швейцарии: что известно

Беспорядки в ходе празднования Хэллоуина устроили крайне левые радикалы в Цюрихе

10:15 01.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету 20 Minuten.

"В силовиков летели бутылки. Демонстранты возводили баррикады и поджигали их", – говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие выступали против войны в секторе Газа, фашизма, а также действий правоохранительных органов. Материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро, отмечается в статье.
Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.
Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев.
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