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Беспорядки в Швейцарии: что известно

Беспорядки в Швейцарии: что известно - РИА Новости Крым, 01.11.2026

Беспорядки в Швейцарии: что известно

В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы,... РИА Новости Крым, 01.11.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе произошли беспорядки в ходе празднования Хэллоуина. Протесты на шествии в честь праздника устроили крайне левые радикалы, пишет РИА Новости со ссылкой на газету 20 Minuten.Отмечается, что протестующие выступали против войны в секторе Газа, фашизма, а также действий правоохранительных органов. Материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро, отмечается в статье.Между протестующими и полицией произошли стычки. Полицейские применили водометы и слезоточивый газ.Ранее сообщалось, что около 320 тысяч человек приняли участие в массовых демонстрациях против роста стоимости жизни во Франции, в Париже число манифестантов составило 70 тысяч. Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.Президент России Владимир Путин отметил, что одними из причин беспорядков в Европе являются ошибки в политическом курсе европейских политиков, а также разрушение своих традиций и обычаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кризис в Польше продолжается: премьер Туск обратился к нацииВ центре Рима проходит масштабная манифестация против военных конфликтовТакого ужаса Европа не видела со времен нашествия гуннов - эксперт о протестах

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швейцария

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В Цюрихе вспыхнули беспорядки левых радикалов В Цюрихе вспыхнули беспорядки левых радикалов 2026-11-01T10:15 true PT0M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, швейцария, протесты, новости, происшествия