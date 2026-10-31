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Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике
Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике
Жителям Алешек Херсонской области, которые находятся в пункте временного размещения в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме, рассказала РИА... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T11:37
2026-10-31T11:37
алешки
гуманитарная миссия в алешках
новости крыма
симферополь
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителям Алешек Херсонской области, которые находятся в пункте временного размещения в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме, рассказала РИА Новости главная медсестра Симферопольской поликлиники Светлана Простацкая.Она сообщила РИА Новости, что жителям Алешек еще в пятницу вечером была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, несколько человек были госпитализированы.Как сообщили РИА Новости в администрации пункта временного размещения, первая ночь здесь прошла спокойно. Для всех, кто здесь размещен, подготовлено питание. В ПВР создали все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно.Для многих жителей Алешек домашние питомцы – члены семей, и потому для кошек и собак здесь тоже нашлось место. Кошки первое время остаются в переносках под наблюдением хозяев, собак есть возможность выгуливать на улице.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Мелании Трамп.В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04:00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261031/zhiteli-aleshek-pozhelavshie-uekhat-na-ukrainu-vyleteli-v-gomel-1160668667.html
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, новости крыма, симферополь, новости
Жителям Алешек оказана медицинская помощь в симферопольской поликлинике

Жителям Алешек в Симферополе оказана медицинская помощь

11:37 31.10.2026
 
© РИА Новости . Андрей Казаков / Перейти в фотобанкГуманитарная миссия в Алешках Херсонской области
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Андрей Казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жителям Алешек Херсонской области, которые находятся в пункте временного размещения в Симферополе, оказана медицинская помощь в полном объеме, рассказала РИА Новости главная медсестра Симферопольской поликлиники Светлана Простацкая.
Она сообщила РИА Новости, что жителям Алешек еще в пятницу вечером была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, несколько человек были госпитализированы.
"Были осмотрены пациенты, которые приехали. Конечно, это в основном пожилые люди, которые нуждались в медицинской помощи. Было высокое давление у очень многих, была тяжелая дорога, делали несколько перевязок. Вся помощь была оказана в полном объеме", – рассказала собеседница агентства.
Как сообщили РИА Новости в администрации пункта временного размещения, первая ночь здесь прошла спокойно. Для всех, кто здесь размещен, подготовлено питание. В ПВР создали все условия, чтобы жители Алешек, в том числе семьи с детьми, чувствовали себя комфортно.
Для многих жителей Алешек домашние питомцы – члены семей, и потому для кошек и собак здесь тоже нашлось место. Кошки первое время остаются в переносках под наблюдением хозяев, собак есть возможность выгуливать на улице.
"Забрала его с собой, потому что не на кого оставить абсолютно уже", – рассказала РИА Новости жительница Алешек, выгуливавшая своего пса Кнопку. Другая собеседница рассказала, что, уезжая из города, забрала свою кошку Софу, с которой не расстается уже около пяти лет.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Мелании Трамп.
В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04:00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.
30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.
Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
09:27
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