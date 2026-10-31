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Жители Севастополя стали активно украшать жилье винтажем – эксперты - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Жители Севастополя стали активно украшать жилье винтажем – эксперты
Жители Севастополя стали активно украшать жилье винтажем – эксперты - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Жители Севастополя стали активно украшать жилье винтажем – эксперты
В III квартале этого года тренд на ресейл и винтаж в Севастополе продолжил набирать обороты. Так, предметы интерьера и искусства в этой категории стали покупать РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T15:08
2026-10-31T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В III квартале этого года тренд на ресейл и винтаж в Севастополе продолжил набирать обороты. Так, предметы интерьера и искусства в этой категории стали покупать в 6,5 раза чаще, чем годом ранее в этот же период. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Авито.По итогам анализа специалисты Авито выяснили, что тренд на ресейл и винтажные изделия продолжает набирать обороты в целом по стране. Сделки с винтажем и антиквариатом по всей России выросли почти на 50%, с товарами "с рук" – на 14%.Выросли и продажи винтажной мебели: столы и стулья – в 2,5 раза, шкафы, комоды и стеллажи – в 2 раза, подставки и тумбы – на 24%, кровати, диваны и кресла – на 7%.Так, доля продаж мебели и декора на ресейле в Севастополе по итогам III квартала составила 58%. Из мебели "с рук" активнее всего покупали подставки и тумбы (+54%), компьютерные столы и кресла (+43%), столы и стулья (+9%), шкафы, комоды и стеллажи (+9%). Продажи освещения на ресейле выросли на 20%. Предметы интерьера и искусства "с рук" стали покупать чаще на 82% – особенно ароматы для дома и свечи (в 3 раза), вазы, кашпо и искусственные цветы (в 2,5 раза), декор (+60%), картины, постеры и рамки (+51%), зеркала (+32%), отмечают эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы – в доходы: как в Крыму мусор становится сырьем Как происходит вывоз мусора в Крыму Вывоз мусора: что нельзя выбрасывать в баки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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авито, севастополь, новости севастополя, торговля, общество, крым, новости крыма
Жители Севастополя стали активно украшать жилье винтажем – эксперты

В Севастополе вырос спрос на винтажные предметы интерьера и искусства

15:08 31.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИнтерьер времен СССР. Архивное фото
Интерьер времен СССР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В III квартале этого года тренд на ресейл и винтаж в Севастополе продолжил набирать обороты. Так, предметы интерьера и искусства в этой категории стали покупать в 6,5 раза чаще, чем годом ранее в этот же период. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Авито.
По итогам анализа специалисты Авито выяснили, что тренд на ресейл и винтажные изделия продолжает набирать обороты в целом по стране. Сделки с винтажем и антиквариатом по всей России выросли почти на 50%, с товарами "с рук" – на 14%.

"В Севастополе отдельные категории винтажа показывают кратный рост год к году. Так, предметы интерьера и искусства в этой категории в III квартале 2026 года стали покупать в 6,5 раз чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Высоким спросом пользуются вазы, зеркала в винтажных рамах, статуэтки, картины и постеры. Винтажное освещение стали покупать в два раза чаще", – говорится в сообщении.

Выросли и продажи винтажной мебели: столы и стулья – в 2,5 раза, шкафы, комоды и стеллажи – в 2 раза, подставки и тумбы – на 24%, кровати, диваны и кресла – на 7%.
Так, доля продаж мебели и декора на ресейле в Севастополе по итогам III квартала составила 58%. Из мебели "с рук" активнее всего покупали подставки и тумбы (+54%), компьютерные столы и кресла (+43%), столы и стулья (+9%), шкафы, комоды и стеллажи (+9%). Продажи освещения на ресейле выросли на 20%. Предметы интерьера и искусства "с рук" стали покупать чаще на 82% – особенно ароматы для дома и свечи (в 3 раза), вазы, кашпо и искусственные цветы (в 2,5 раза), декор (+60%), картины, постеры и рамки (+51%), зеркала (+32%), отмечают эксперты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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