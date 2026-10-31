https://crimea.ria.ru/20261031/zhiteli-aleshek-pozhelavshie-uekhat-na-ukrainu-vyleteli-v-gomel-1160668667.html
Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
Жители херсонских Алешек, которые захотели уехать на Украину, вылетели на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России в Гомель, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T09:27
2026-10-31T09:27
2026-10-31T10:24
алешки
гуманитарная миссия в алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители херсонских Алешек, которые захотели уехать на Украину, вылетели на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России в Гомель, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", – добавили в МО РФ.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Мелании Трамп.В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04:00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги, которое завершилось вечером в четверг.30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алешки, гуманитарная миссия в алешках, новости, россия, министерство обороны рф, украина, дмитрий лубинец
Пожелавшие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
Жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели в Гомель – Минобороны РФ
09:27 31.10.2026 (обновлено: 10:24 31.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жители херсонских Алешек, которые захотели уехать на Украину, вылетели на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России в Гомель, сообщили в Минобороны РФ.
"Жители населенного пункта Алешки, которые при эвакуации в ходе гуманитарной миссии изъявили желание убыть в Украину, из аэропорта Анапа вылетели в аэропорт Гомель, Республика Беларусь", – сказано в сообщении.
Отмечается, что эвакуированных сопровождает уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России", – добавили в МО РФ.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В этой связи была достигнута договоренность о проведении гуманитарной миссии. Как заявил президент России Владимир Путин, она направлена на оказание помощи гражданскому населению
, киевский режим своими действиями фактически создавал в этом городе гуманитарную катастрофу.
Координирующая роль по организации операции принадлежит первой леди США Мелании Трамп.
В связи с проведением миссии в районе Алешек был введен "режим тишины" с 04:00 мск 27 октября. Военные проводили в городе и окрестностях разминирование дороги
, которое завершилось вечером в четверг
.
30 октября гуманитарная миссия завершилась. Специальный конвой доставил в город гуманитарную помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. А жители, которые хотели уехать из города и остаться в России или же уехать на Украину, получили такую возможность.
Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщила по итогам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой
сделать подобные миссии регулярными.
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