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Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусов
Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусов - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусов
Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры. Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры. Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства, регистрируется рост параметров солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Сама дыра довольно большая, поэтому как фактор космической погоды может присутствовать еще 2–3 суток, предупредили в Лаборатории.Земное магнитное поле пока среагировало слабее ожиданий. В прогнозе на ночь стояла слабая магнитная буря с индексом Kp = 5. По факту потолок пока составил Kp = 4, что для бури недостаточно. На данный момент индексы снижаются. Индексы полярных сияний ночью также увеличивались, но слабо, объяснили ученые.На данный момент сохраняется прогноз на умеренные геомагнитные возмущения в субботу и воскресенье, но бурь в прогнозе уже нет. Вспышечная активность остается на нуле. За последние трое суток не произошло ни одной вспышки. Факторов, способных это изменить, по-прежнему нет, подытожили в Лаборатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаСолнце не дотянуло до рекорда XXI века
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новости, космос, земля, солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран
Земля проходит через поток из корональной дыры – температура плазмы выросла до 200 тысяч градусов
В окрестностях Земли выросла температура плазмы до 200 тысяч градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры. Судя по поступающим данным, планета в данный момент проходит через возмущенную область космического пространства, регистрируется рост параметров солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Особенно сильно выросла температура плазмы в окрестностях Земли – примерно от 30 до 200 тысяч градусов. Сегодня ночью ожидалось вхождение в поток плазмы из корональной дыры", – рассказали ученые.
Сама дыра довольно большая, поэтому как фактор космической погоды может присутствовать еще 2–3 суток, предупредили в Лаборатории.
Земное магнитное поле пока среагировало слабее ожиданий. В прогнозе на ночь стояла слабая магнитная буря с индексом Kp = 5. По факту потолок пока составил Kp = 4, что для бури недостаточно. На данный момент индексы снижаются. Индексы полярных сияний ночью также увеличивались, но слабо, объяснили ученые.
На данный момент сохраняется прогноз на умеренные геомагнитные возмущения в субботу и воскресенье, но бурь в прогнозе уже нет. Вспышечная активность остается на нуле
. За последние трое суток не произошло ни одной вспышки. Факторов, способных это изменить, по-прежнему нет, подытожили в Лаборатории.
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