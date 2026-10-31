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Заявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Заявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года
Заявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Заявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года
Самой популярной электронной госуслугой в этом году в Севастополе стало оформление регионального материнского капитала. На втором месте – установление статуса... РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T10:10
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семья
дети
материнский капитал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Самой популярной электронной госуслугой в этом году в Севастополе стало оформление регионального материнского капитала. На втором месте – установление статуса многодетной семьи. Об этом свидетельствуют в правительстве Севастополя.96% заявлений на маткапитал из 3100 было подано электронно. Из 1600 заявлений на статус многодетной семьи 78% были поданы через портал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень порученийКак в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жильеПредъявить МАКС вместо удостоверения уже могут 55 тысяч крымчан – СФР
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новости севастополя, севастополь, семья, дети, материнский капитал
Заявки на маткапитал в Севастополе подали более 3000 человек с начала года

В Севастополе заявки на маткапитал с начала 2026 года подали 3100 человек

10:10 31.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Самой популярной электронной госуслугой в этом году в Севастополе стало оформление регионального материнского капитала. На втором месте – установление статуса многодетной семьи. Об этом свидетельствуют в правительстве Севастополя.
96% заявлений на маткапитал из 3100 было подано электронно. Из 1600 заявлений на статус многодетной семьи 78% были поданы через портал.

"Замыкает тройку прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста: больше 600 заявлений, 90% – в электронном виде", – говорится в сообщении правительства города федерального значения.

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Новости СевастополяСевастопольсемьядетиМатеринский капитал
 
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