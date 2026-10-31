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За неделю в Крыму родились четыре двойни
За неделю в Крыму родились четыре двойни - РИА Новости Крым, 31.10.2026
За неделю в Крыму родились четыре двойни
За семь дней в Крыму появились на свет сразу четыре двойни. Об этом рассказали в министерстве юстиции Крыма. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T19:10
2026-10-31T19:10
2026-10-31T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За семь дней в Крыму появились на свет сразу четыре двойни. Об этом рассказали в министерстве юстиции Крыма.Также в профильном министерстве назвали самые популярные имена для новорожденных. Ими стали Кирилл, Михаил, Илья, Максим, Эмир, Анна, София, Мирослава, Варвара, Виктория и Вероника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космос и Рукыя - как еще называют новорожденных в КрымуВ Крыму на свет появились 115 двоенКак в Севастополе молодым семьям компенсируют часть расходов на жилье
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дети, семья, минюст крыма, новости крыма, статистика
За неделю в Крыму родились четыре двойни
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