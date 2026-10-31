https://crimea.ria.ru/20261031/yuzhnyy-bereg-kryma-chastichno-obestochen-1160673165.html

Южный берег Крыма частично обесточен

Южный берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Южный берег Крыма частично обесточен

В трех населенных пунктах Южного берега Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС Ялты. РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T14:31

2026-10-31T14:31

2026-10-31T14:37

новости крыма

юбк

кореиз

гаспра

алупка

электроэнергия

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В трех населенных пунктах Южного берега Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС Ялты.Ведутся аварийно-восстановительные работы.По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

юбк

кореиз

гаспра

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, юбк, кореиз, гаспра, алупка, электроэнергия, отключение электроэнергии