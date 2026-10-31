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Южный берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 31.10.2026
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Южный берег Крыма частично обесточен
Южный берег Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 31.10.2026
Южный берег Крыма частично обесточен
В трех населенных пунктах Южного берега Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС Ялты. РИА Новости Крым, 31.10.2026
2026-10-31T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В трех населенных пунктах Южного берега Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС Ялты.Ведутся аварийно-восстановительные работы.По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, юбк, кореиз, гаспра, алупка, электроэнергия, отключение электроэнергии
Южный берег Крыма частично обесточен

Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях

14:31 31.10.2026 (обновлено: 14:37 31.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В трех населенных пунктах Южного берега Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС Ялты.
"Аварийное отключение по линии Крымэнерго. Частично: пгт Кореиз, пгт Гаспра, г. Алупка", – сказано в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
По информации "Крымэнерго", из-за недостаточного объема электроэнергии, поступающей в Крым по магистральным сетям, на всей территории республики действуют ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, что исключает предварительное информирование потребителей.
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Новости КрымаЮБККореизГаспраАлупкаЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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