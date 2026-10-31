https://crimea.ria.ru/20261031/vstrecha-zelenskogo-i-erdogana-v-stambule--o-chem-govorili-1160681592.html

Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили

Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили - РИА Новости Крым, 31.10.2026

Встреча Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – о чем говорили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава киевского режима Владимир Зеленский в течение полуторачасовых переговоров обсуждали вопросы безопасности... РИА Новости Крым, 31.10.2026

2026-10-31T20:05

2026-10-31T20:05

2026-10-31T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава киевского режима Владимир Зеленский в течение полуторачасовых переговоров обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. О встрече рассказали как Эрдоган на встрече с журналистами, так и Зеленский на своей странице в мессенджере Telegram.Анкара намерена продолжать переговоры с Москвой и Киевом по вопросу безопасности судоходства в Черном море. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским заявил Эрдоган.И отметил, что удары по гражданским судам в Черном море неприемлемы и ведут к эскалации.В свою очередь Зеленский отметил, что значительная часть встречи была посвящена вопросам безопасности в Черном море.Президент Турции также назвал переговоры плодотворными. Он добавил, что турецкие компании могут внести вклад в восстановление Украины, пишет РИА Новости.Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам по итогам встречи министров иностранных дел G20, что Турция передала США предложения по урегулированию ситуации с судоходством в Черном море, Вашингтон изучает их.По информации турецких СМИ, в Стамбул Зеленского на встречу пригласил лично Эрдоган. Глава минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара крайне негативно воспринимает интенсивные нападения на торговые корабли в Черном море. При этом Гюлер подчеркнул, что Анкара оставляет за собой все предусмотренные законом права в отношении атак на турецкие суда. В Кремле не раз отмечали, что Турция постоянно предлагает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине на самых разных уровнях.В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил ранее, что Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном мореАтаки на корабли в Черном море: Болгария просит помощи у ЕС и НАТОРешение по безопасности в Черном море должно быть комплексным – Песков

турция

украина

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, украина, переговоры, черное море